В Беларуси силовики провели для школьников показательный арест их сверстника

В Беларуси силовики показательно арестовали подростка на глазах у учащихся городских учебных заведений.

Источник: государственное издание "Гомельская правда"

Детали: Это произошло в актовом зале отдела внутренних дел администрации Центрального района города Гомель.

Сообщается, что с учащимися городских учреждений образования силовики "обсудили тему ответственности за совершение "наркотических" преступлений, показали тематические фильмы", а после в зал завели несовершеннолетнего парня в наручниках.

Это бывший учащийся одного из колледжей областного центра, которого недавно задержали за незаконный оборот наркотиков. Парень был отчислен, отучившись всего два курса.

Орган предварительного следствия ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Заместитель прокурора Гомеля Виталий Савенчук отметил, что прокуратура дала на это согласие.

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Отмечается, что "арестованный обратился к своим сверстникам и порекомендовал им никогда не связывать свою жизнь с наркотиками".

"Помните, что возле каждой закладки стоит милиционер", – заявил также заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома.

Как свидетельствуют фотографии "Гомельской правды", некоторые из присутсвующих на этом "воспитательном мероприятии" подростки плакали.