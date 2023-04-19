В Беларуси силовики провели для школьников показательный арест их сверстника
В Беларуси силовики показательно арестовали подростка на глазах у учащихся городских учебных заведений.
Источник: государственное издание "Гомельская правда"
Детали: Это произошло в актовом зале отдела внутренних дел администрации Центрального района города Гомель.
Сообщается, что с учащимися городских учреждений образования силовики "обсудили тему ответственности за совершение "наркотических" преступлений, показали тематические фильмы", а после в зал завели несовершеннолетнего парня в наручниках.
Это бывший учащийся одного из колледжей областного центра, которого недавно задержали за незаконный оборот наркотиков. Парень был отчислен, отучившись всего два курса.
Орган предварительного следствия ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Заместитель прокурора Гомеля Виталий Савенчук отметил, что прокуратура дала на это согласие.
Отмечается, что "арестованный обратился к своим сверстникам и порекомендовал им никогда не связывать свою жизнь с наркотиками".
"Помните, что возле каждой закладки стоит милиционер", – заявил также заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома.
Как свидетельствуют фотографии "Гомельской правды", некоторые из присутсвующих на этом "воспитательном мероприятии" подростки плакали.