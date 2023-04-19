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В Беларуси силовики провели для школьников показательный арест их сверстника

Валентина РоманенкоСреда, 19 апреля 2023, 16:43
В Беларуси силовики провели для школьников показательный арест их сверстника
Некоторые из присутствующих подростков плакали. фото - "Гомельская правда"

В Беларуси силовики показательно арестовали подростка на глазах у учащихся городских учебных заведений.

Источник: государственное издание "Гомельская правда"

Детали: Это произошло в актовом зале отдела внутренних дел администрации Центрального района города Гомель.

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Сообщается, что с учащимися городских учреждений образования силовики "обсудили тему ответственности за совершение "наркотических" преступлений, показали тематические фильмы", а после в зал завели несовершеннолетнего парня в наручниках.

 

Это бывший учащийся одного из колледжей областного центра, которого недавно задержали за незаконный оборот наркотиков. Парень был отчислен, отучившись всего два курса.

Орган предварительного следствия ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Заместитель прокурора Гомеля Виталий Савенчук отметил, что прокуратура дала на это согласие.

Отмечается, что "арестованный обратился к своим сверстникам и порекомендовал им никогда не связывать свою жизнь с наркотиками".

"Помните, что возле каждой закладки стоит милиционер", – заявил также заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома.

Как свидетельствуют фотографии "Гомельской правды", некоторые из присутсвующих на этом "воспитательном мероприятии" подростки плакали.

 

Темы: Беларусьправа человека
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