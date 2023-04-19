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Російський банк у Будапешті, що потрапив під санкції США, йде з Угорщини і ЄС

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 17:00

Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) у Будапешті, який потрапив під американські санкції, закриває угорську штаб-квартиру та виходить з ЄС.

Про це йдеться у заяві на сайті установи, яку помітили угорські ЗМІ і з якою ознайомилась також "Європейська правда". 

У банку заявили, що після санкцій США МІБ втратив можливість здійснювати фінансові операції, а через припинення участі в ньому Угорщини більше немає підстав для подальшої діяльності у Будапешті та ЄС загалом. 

"Банк розпочав релокацію діяльності штаб-квартири з Угорщини до Росії", – йдеться у заяві.

МІБ пропонує Угорщині невідкладно денонсувати угоду щодо розташування його штаб-квартири у Будапешті. 

Нагадаємо, нещодавно США наклали санкції на створений Росією банк у Будапешті, який діяв з дозволу та за участю угорського уряду. Також під санкції потрапив угорський дипломат, "командирований" у цей банк від Угорщини.

Детально на цю тему читайте у статті За крок до санкцій проти Орбана: як нові обмеження від США стали сигналом для Угорщини.

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Теми: РосіяУгорщинабанки
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