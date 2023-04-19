Российский банк в Будапеште, попавший под санкции США, уходит из Венгрии

Международный инвестиционный банк в Будапеште, который попал под американские санкции, закрывает венгерскую штаб-квартиру и выходит из ЕС.

Об этом говорится в заявлении на сайте учреждения, которое заметили венгерские СМИ и с которым ознакомилась также "Европейская правда".

В банке заявили, что после санкций США МИБ утратил возможность осуществлять финансовые операции, а из-за прекращения участия в нем Венгрии – потерял основания для дальнейшей деятельности в Будапеште и ЕС в целом.

"Банк начал релокацию деятельности штаб-квартиры из Венгрии в Россию", – говорится в заявлении.

МИБ предлагает Венгрии безотлагательно денонсировать соглашение о размещении его штаб-квартиры в Будапеште.

Напомним, недавно США наложили санкции на созданный Россией банк в Будапеште, который действовал с разрешения и при участии венгерского правительства. Также под санкции попал венгерский дипломат, "командированный" в этот банк от Венгрии.

Подробно на эту тему читайте в статье За шаг до санкций против Орбана: как новые ограничения от США стали сигналом для Венгрии.