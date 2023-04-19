Молдова виганяє працівника посольства РФ після приїзду президента Татарстану

Міністерство закордонних справ Молдови в середу оголосило послу Росії Олегу Васнєцову про вислання працівника посольства через "дії, несумісні з дипломатичним статусом".

Про це йдеться в повідомленні МЗС Молдови, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

"Представник посольства Російської Федерації в Кишиневі оголошений персоною нон-грата на території нашої країни і зобов'язаний покинути територію Республіки Молдова", – йдеться в повідомленні.

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Там уточнюється, що росіянина висилають із Молдови "за дії, несумісні з дипломатичним статусом, відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року".

Про це, як зазначається, повідомили російській стороні у другій половині дня в середу, коли посла РФ Олега Васнєцова було викликано до МЗС.

Нагадаємо, 17 квітня глава Татарстану Рустам Мінніханов заявив, що його не пустили в Молдову.

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За словами Мінніханова, кандидат в очільники Гагаузії Віктор Петров і депутат-соціаліст Александр Суходольський запросили його на Міжнародний конгрес "Дружба народів-2023".

Мінніханов перебуває під санкціями Європейського Союзу, Сполучених Штатів і Канади. Він є головою правління ПАТ "Туполєв", яке виробляє стратегічні бомбардувальники для російських збройних сил.

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