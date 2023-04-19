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Молдова выгоняет сотрудника посольства РФ после приезда президента Татарстана

Среда, 19 апреля 2023, 18:14

Министерство иностранных дел Молдовы в среду объявило послу России Олегу Васнецову о высылке работника посольства из-за "действий, несовместимых с дипломатическим статусом".

Об этом говорится в сообщении МИД Молдовы, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

"Представитель посольства Российской Федерации в Кишиневе объявлен персоной нон-грата на территории нашей страны и обязан покинуть территорию Республики Молдова", – говорится в сообщении.

Там уточняется, что россиянина высылают из Молдовы "за действия, несовместимые с дипломатическим статусом, в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

Об этом, как отмечается, сообщили российской стороне во второй половине дня в среду, когда посол РФ Олег Васнецов был вызван в МИД.

Напомним, 17 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что его не пустили в Молдову.

По словам Минниханова, кандидат в руководители Гагаузии Виктор Петров и депутат-социалист Александр Суходольский пригласили его на Международный конгресс "Дружба народов-2023".

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Минниханов находится под санкциями Европейского Союза, Соединенных Штатов и Канады. Он является председателем правления ПАО "Туполев", которое производит стратегические бомбардировщики для российских вооруженных сил.

Больше читайте здесь: Поле битвы – Гагаузия. История о российском чартере в Молдову и борьбе за деньги агрессора.

Темы: МолдоваРосcия
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