Папа Римский хочет воспользоваться визитом в Венгрию, чтобы "способствовать миру" в Украине

Во время визита в Венгрию на следующей неделе Папа Римский Франциск будет в частности призывать к миру в Украине.

Об этом в среду заявил государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Паролин отметил, что поездка Папы Римского в Венгрию планировалась задолго до событий в Украине и "не вписывается непосредственно в сегодняшние текущие дела".

"Однако, я думаю, что Папа воспользуется этим визитом, как он всегда это делает, чтобы увидеть, есть ли возможность сделать какие-то шаги к миру, учитывая позицию Венгрии в международном сообществе", – пояснил госсекретарь Ватикана.

Папа Франциск посетит с 28 по 30 апреля столицу Венгрии Будапешт, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном.

В Венгрии Папа Римский также проведет встречи с беженцами, молодежью, членами местной церкви и представителями культурного сектора и обратится к политической и дипломатической власти и возглавит мессу.

Визит в Будапешт станет не первым случаем, когда Франциск будет говорить о стремлении к миру в Украине.

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В обращении к христианам, которые праздновали Пасху 16 апреля, он помолился за то, чтобы Украина и Россия достигли мира. А в пасхальном послании к миру 9 апреля – попросил россиян искать правду о вторжении их страны в Украину.