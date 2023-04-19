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США наклали санкції на компанії, які допомагають Ірану у виробництві дронів

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 20:14

Сполучені Штати в середу запровадили санкції проти однієї фізичної та шести юридичних осіб, яких назвали учасниками мережі зі сприяння іранській програмі з виробництва безпілотників та інших військових програм.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.

Санкції США, серед іншого, спрямовані проти керівника іранської компанії Pardazan System Namad Arman (яка перебуває під обмеженнями з 2018 року), а також підставних компаній і постачальників цієї компанії в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Китаї, які забезпечували закупівлю товарів і технологій для Pardazan Systems.

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Також обмежувальні заходи американського Мінфіну стосуються громадянина Ірану Мехді Хошгадама, який є виконавчим директором Pardazan Systems і є відповідальним за обхід компанією санкцій.

"Розповсюдження Іраном безпілотників та іншої зброї продовжує дестабілізувати Близький Схід і не лише", – підкреслюють у повідомленні Міністерства фінансів США. 

Санкції передбачають замороження активів підсанкційних осіб у Сполучених Штатах і заборону американським суб’єктам вести будь-яку бізнес-діяльність із ними без окремого дозволу.

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США з вересня 2022 року запровадили кілька пакетів санкцій, спрямованих на іранські програми БПЛА та ракетні програми, включаючи елементи, пов'язані з виробництвом, закупівлею та розповсюдженням.

Зокрема у березні 2022 року Мінфін США оголосив про нові санкції проти чотирьох компаній і трьох осіб в Ірані і Туреччині у зв'язку з іранським виробництвом дронів, які використовуються для ударів по цивільних в Україні.

Теми: СШАІранбезпілотникисанкції
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