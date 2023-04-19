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США наложили санкции на компании, которые помогают Ирану в производстве дронов

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 20:14

Соединенные Штаты в среду ввели санкции против одного физического и шести юридических лиц, которых назвали участниками сети по содействию иранской программе по производству беспилотников и других военных программ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Министерства финансов США.

Санкции США, среди прочего, направлены против руководителя иранской компании Pardazan System Namad Arman которая находится под ограничениями с 2018 года), а также подставных компаний и поставщиков этой компании в Иране, Малайзии, Гонконге и Китае, которые обеспечивали закупку товаров и технологий для Pardazan Systems.

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Также ограничительные меры американского Минфина касаются гражданина Ирана Мехди Хошгадама, который является исполнительным директором Pardazan Systems и является ответственным за обход компанией санкций.

"Распространение Ираном беспилотников и другого оружия продолжает дестабилизировать Ближний Восток и не только", – подчеркивают в сообщении Министерства финансов США. 

Санкции предусматривают замораживание активов подсанкционных лиц в Соединенных Штатах и запрет американским субъектам вести любую бизнес-деятельность с ними без отдельного разрешения.

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США с сентября 2022 года ввели несколько пакетов санкций, направленных на иранские программы БПЛА и ракетные программы, включая элементы, связанные с производством, закупкой и распространением.

В частности, в марте 2022 года Минфин США объявил о новых санкциях против четырех компаний и трех лиц в Иране и Турции в связи с иранским производством дронов, которые используются для ударов по гражданским в Украине.

Темы: СШАИранбеспилотникисанкции
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