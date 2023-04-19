Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США наложили санкции на компании, которые помогают Ирану в производстве дронов

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 20:14

Соединенные Штаты в среду ввели санкции против одного физического и шести юридических лиц, которых назвали участниками сети по содействию иранской программе по производству беспилотников и других военных программ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Министерства финансов США.

Санкции США, среди прочего, направлены против руководителя иранской компании Pardazan System Namad Arman которая находится под ограничениями с 2018 года), а также подставных компаний и поставщиков этой компании в Иране, Малайзии, Гонконге и Китае, которые обеспечивали закупку товаров и технологий для Pardazan Systems.

Также ограничительные меры американского Минфина касаются гражданина Ирана Мехди Хошгадама, который является исполнительным директором Pardazan Systems и является ответственным за обход компанией санкций.

"Распространение Ираном беспилотников и другого оружия продолжает дестабилизировать Ближний Восток и не только", – подчеркивают в сообщении Министерства финансов США. 

Санкции предусматривают замораживание активов подсанкционных лиц в Соединенных Штатах и запрет американским субъектам вести любую бизнес-деятельность с ними без отдельного разрешения.

США с сентября 2022 года ввели несколько пакетов санкций, направленных на иранские программы БПЛА и ракетные программы, включая элементы, связанные с производством, закупкой и распространением.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, в марте 2022 года Минфин США объявил о новых санкциях против четырех компаний и трех лиц в Иране и Турции в связи с иранским производством дронов, которые используются для ударов по гражданским в Украине.

Темы: СШАИранбеспилотникисанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
США
США о поездке Путина в оккупированную Украину: Он знает, что дела в РФ - так себе
США объявили новый пакет военной помощи Украине
США в среду объявят о новом пакете военной помощи Украине
Последние новости
07:03
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
06:39
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
00:18
Сумщина: россияне за сутки обстреляли 7 громад
Все новости...
Реклама: