США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Білий дім у середу оголосив про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленнях Білого дому та Міністерства оборони США.

До нового пакета допомоги США входять додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові комплекси AT-4, протитанкові міни та підривні боєприпаси для знешкодження перешкод.

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Крім того, допомога містить понад дев’ять мільйонів боєприпасів для стрілецької зброї, чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення, високоточні авіаційні боєприпаси, випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів, обладнання для охорони портів та гаваней та запасні частини та інше польове обладнання.

Пакет військової допомоги виділений у межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", – підкреслюють у Пентагоні.

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Останній пакет військової допомоги на загальну суму 2,6 мільярда доларів Сполучені Штати оголошували на початку квітня.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії США оголосили про військову допомогу Україні на суму близько 33 мільярдів доларів.