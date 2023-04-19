Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Швеція не буде просувати свою культуру через посольство в Росії

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 20:59

Міністерство культури Швеції вирішило не продовжувати роботу Ради з питань культури при посольстві у Росії після того, як у серпні 2023 року спливе термін його повноважень.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на SVT, в середу заявила міністерка культури Швеції Паріса Лільєстранд.

За її словами, умови "кардинально змінилися" відтоді, як Росія вирішила розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

"Можливості активно проводити і просувати культурний обмін зменшилися, і в принципі ніяка діяльність не може здійснюватися взагалі", – зазначила міністерка, уточнивши, що роботу ради призупиняють на невизначений термін.

Ради з питань культури Швеції мають на меті поширювати шведську культуру у світі та організовувати обміни між шведськими та міжнародними митцями.

Зараз такі ради діють, окрім Росії, при посольствах у Великій Британії, Німеччині, США й Туреччині, а також Китаї, де з лютого посада її очільника залишається вакантною.

Лільєстранд також оголосила, що керівні принципи роботи Рад із питань культури протягом року почнуть переглядати.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого місяця Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії в Стокгольмі Віктора Татарінцева через заяву із погрозами щодо вступу в НАТО.

Теми: ШвеціяРосіяМЗСкультура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Швеція
Шведський виробник горілки Absolut на тлі критики припиняє експорт до РФ
Швеція домовилась із Фінляндією про закупівлю БТР нового покоління
Швеція проведе найбільші військові навчання з протидії збройній атаці на країну
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: