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Швеція не буде просувати свою культуру через посольство в Росії

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 20:59

Міністерство культури Швеції вирішило не продовжувати роботу Ради з питань культури при посольстві у Росії після того, як у серпні 2023 року спливе термін його повноважень.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на SVT, в середу заявила міністерка культури Швеції Паріса Лільєстранд.

За її словами, умови "кардинально змінилися" відтоді, як Росія вирішила розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

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"Можливості активно проводити і просувати культурний обмін зменшилися, і в принципі ніяка діяльність не може здійснюватися взагалі", – зазначила міністерка, уточнивши, що роботу ради призупиняють на невизначений термін.

Ради з питань культури Швеції мають на меті поширювати шведську культуру у світі та організовувати обміни між шведськими та міжнародними митцями.

Зараз такі ради діють, окрім Росії, при посольствах у Великій Британії, Німеччині, США й Туреччині, а також Китаї, де з лютого посада її очільника залишається вакантною.

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Лільєстранд також оголосила, що керівні принципи роботи Рад із питань культури протягом року почнуть переглядати.

Минулого місяця Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії в Стокгольмі Віктора Татарінцева через заяву із погрозами щодо вступу в НАТО.

Теми: ШвеціяРосіяМЗСкультура
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