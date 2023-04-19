Швеція не буде просувати свою культуру через посольство в Росії
Міністерство культури Швеції вирішило не продовжувати роботу Ради з питань культури при посольстві у Росії після того, як у серпні 2023 року спливе термін його повноважень.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на SVT, в середу заявила міністерка культури Швеції Паріса Лільєстранд.
За її словами, умови "кардинально змінилися" відтоді, як Росія вирішила розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.
"Можливості активно проводити і просувати культурний обмін зменшилися, і в принципі ніяка діяльність не може здійснюватися взагалі", – зазначила міністерка, уточнивши, що роботу ради призупиняють на невизначений термін.
Ради з питань культури Швеції мають на меті поширювати шведську культуру у світі та організовувати обміни між шведськими та міжнародними митцями.
Зараз такі ради діють, окрім Росії, при посольствах у Великій Британії, Німеччині, США й Туреччині, а також Китаї, де з лютого посада її очільника залишається вакантною.
Лільєстранд також оголосила, що керівні принципи роботи Рад із питань культури протягом року почнуть переглядати.
Минулого місяця Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії в Стокгольмі Віктора Татарінцева через заяву із погрозами щодо вступу в НАТО.