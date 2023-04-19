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Швеция не будет продвигать свою культуру через посольство в России

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 20:59

Министерство культуры Швеции решило не продолжать работу Совета по вопросам культуры при посольстве в России после того, как в августе 2023 года истечет срок его полномочий.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT, в среду заявила министр культуры Швеции Париса Лильестранд.

По ее словам, условия "кардинально изменились" с тех пор, как Россия решила начать полномасштабное вторжение в Украину.

"Возможности активно проводить и продвигать культурный обмен уменьшились, и в принципе никакая деятельность не может осуществляться вообще", – отметила министр, уточнив, что работу совета приостанавливают на неопределенный срок. 

Советы по вопросам культуры Швеции имеют целью распространять шведскую культуру в мире и организовывать обмены между шведскими и международными художниками.

Сейчас такие советы действуют, кроме России, при посольствах в Великобритании, Германии, США и Турции, а также Китае, где с февраля должность его руководителя остается вакантной.

Лильестранд также объявила, что руководящие принципы работы Советов по вопросам культуры в течение года начнут пересматривать.

ВИДЕО ДНЯ

В прошлом месяце Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева из-за заявления с угрозами о вступлении в НАТО.

Темы: ШвецияРосcияМИДкультура
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