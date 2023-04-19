Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Швеция не будет продвигать свою культуру через посольство в России

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 20:59

Министерство культуры Швеции решило не продолжать работу Совета по вопросам культуры при посольстве в России после того, как в августе 2023 года истечет срок его полномочий.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT, в среду заявила министр культуры Швеции Париса Лильестранд.

По ее словам, условия "кардинально изменились" с тех пор, как Россия решила начать полномасштабное вторжение в Украину.

Реклама:

"Возможности активно проводить и продвигать культурный обмен уменьшились, и в принципе никакая деятельность не может осуществляться вообще", – отметила министр, уточнив, что работу совета приостанавливают на неопределенный срок. 

Советы по вопросам культуры Швеции имеют целью распространять шведскую культуру в мире и организовывать обмены между шведскими и международными художниками.

Сейчас такие советы действуют, кроме России, при посольствах в Великобритании, Германии, США и Турции, а также Китае, где с февраля должность его руководителя остается вакантной.

ВИДЕО ДНЯ

Лильестранд также объявила, что руководящие принципы работы Советов по вопросам культуры в течение года начнут пересматривать.

В прошлом месяце Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева из-за заявления с угрозами о вступлении в НАТО.

Темы: ШвецияРосcияМИДкультура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Швеция
Оппозиция призывает власти Швеции передать Украине истребители Gripen
Шведская сеть магазинов одежды H&M объявила дату возобновления работы в Украине
Швеция не может поделиться с Украиной истребителями Gripen – премьер
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: