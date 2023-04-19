Швейцарія поки відмовилась шукати російські активи спільно із G7

Влада Швейцарії відповіла на нещодавній лист послів країн "Групи семи", відхиливши прохання приєднатися до робочої групи з пошуку підсанкційних російських активів REPO.

Про це йдеться у відповіді Державного секретаріату з економічних питань Швейцарії (SECO) на листа послів G7, із якою ознайомилась "Європейська правда".

Як наголошує SECO, "як нейтральна суверенна держава Швейцарія виступає за справедливість і проти несправедливості", зокрема шляхом приєднання до санкцій Європейського Союзу проти Росії.

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"Швейцарія, як ніколи, сповнена рішучості підтримувати плідну і конструктивну співпрацю з країнами-партнерами, керуючись спільними цінностями і цілями. Швейцарська влада тісно співпрацює з країнами-партнерами в рамках взаємної правової та адміністративної допомоги", – підкреслюється у відповіді.

Як приклад наводять "фізичні зустрічі на різних рівнях, регулярне електронне листування поштою з національними санкційними органами та Європейською комісією, а також телефонні дзвінки з широким колом державних органів у зв'язку з конкретними справами".

У контексті пропозиції G7 про приєднання до REPO Швейцарія зазначає, що окрім власне країн "Групи семи" в ініціативі беруть участь лише ЄС та Австралія.

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"На сьогодні жодна інша країна не приєдналася до групи REPO. Співпраця на технічному рівні відбувається безперешкодно, і тому Швейцарія наразі не бачить необхідності офіційно приєднуватися до робочої групи REPO", – зазначається в листі Державного секретаріату з економічних питань Швейцарії.

Водночас там допустили можливе приєднання до робочої групи, "якщо в майбутньому членство виявиться в інтересах Швейцарії".

Як повідомлялось, Швейцарія на початку квітня отримала листа від послів країни "Групи семи", в якому критикуються "лазівки", які, як вони стверджують, дозволяють російським активам уникати санкцій у Швейцарії і становлять "репутаційний ризик" для країни.