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Швейцария пока отказалась искать российские активы совместно с G7

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 21:28

Власти Швейцарии ответили на недавнее письмо послов стран "Группы семи", отклонив просьбу присоединиться к рабочей группе по поиску подсанкционных российских активов REPO.

Об этом говорится в ответе Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) на письмо послов G7, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Как отмечает SECO, "как нейтральное суверенное государство Швейцария выступает за справедливость и против несправедливости", в частности путем присоединения к санкциям Европейского Союза против России.

"Швейцария, как никогда, полна решимости поддерживать плодотворное и конструктивное сотрудничество со странами-партнерами, руководствуясь общими ценностями и целями. Швейцарские власти тесно сотрудничают со странами-партнерами в рамках взаимной правовой и административной помощи", – подчеркивается в ответе. 

В контексте предложения G7 о присоединении к REPO Швейцария отмечает, что, кроме собственно стран "Группы семи", в инициативе участвуют только ЕС и Австралия.

"На сегодня ни одна другая страна не присоединилась к группе REPO. Сотрудничество на техническом уровне происходит беспрепятственно, и поэтому Швейцария пока не видит необходимости официально присоединяться к рабочей группе REPO", – отмечается в письме Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии.

В то же время там допустили возможное присоединение к рабочей группе, "если в будущем членство окажется в интересах Швейцарии".

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, Швейцария в начале апреля получила письмо от послов страны "Группы семи", в котором критикуются "лазейки", которые, как они утверждают, позволяют российским активам избегать санкций в Швейцарии и представляют "репутационный риск" для страны.

Темы: ШвейцарияG7Росcияденьги
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