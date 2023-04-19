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Президент Чехії: Підтримка України – єдиний шлях, якщо переможе РФ, проблем буде більше

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 21:50

Чеський президент Петр Павел у середу підкреслив готовність Чехії та всього Північноатлантичного Альянсу підтримувати Україну у довгостроковій перспективі на шляху до завершення війни, післявоєнної відбудови та членства в НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK, Павел заявив після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у середу.

"Я радий, що ми всі розуміємо, що немає іншого варіанту, окрім як підтримувати Україну. Альтернативою є успіх Росії, що означатиме для нас набагато більше проблем, і, можливо, навіть більш серйозних, ніж ми маємо сьогодні", – сказав президент Чехії.

Генсек НАТО своєю чергою подякував Павелу як прихильнику НАТО, а також відзначив, що Чехія вже надала Україні танки, гелікоптери та зенітні системи. 

Столтенберг додав, що країни Альянсу повинні продовжувати підтримувати країну, яка перебуває в стані війни, і довести російському лідеру Владіміру Путіну, що він помиляється в своїх сподіваннях зламати український опір за допомогою тривалої війни на виснаження.

"Очевидно, що нам потрібно більше інвестувати в оборону, тому що ми живемо у більш небезпечному світі і бачимо, що президент Путін готовий застосувати силу проти своїх сусідів", – підкреслив він.

На початку місяця стало відомо, що Чехія планує надати Україні військову допомогу на суму близько 600-700 мільйонів крон ($25-29 млн) – переважно не задіяне чеською армією майно зі складів.

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Водночас раніше Петр Павел заявив, що Україна повинна враховувати зменшення підтримки Заходу в майбутньому.

Теми: Чехіяпрезидентдопомога Українівійна
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