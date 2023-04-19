Президент Чехии: Поддержка Украины - единственный путь, если победит РФ, проблем будет больше

Чешский президент Петр Павел в среду подчеркнул готовность Чехии и всего Североатлантического Альянса поддерживать Украину в долгосрочной перспективе на пути к завершению войны, послевоенного восстановления и членства в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, Павел заявил после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в среду.

"Я рад, что мы все понимаем, что нет другого варианта, кроме как поддержать Украину. Альтернативой является успех России, что будет означать для нас гораздо больше проблем, и, возможно, даже более серьезных, чем мы имеем сегодня", – сказал президент Чехии.

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Генсек НАТО в свою очередь поблагодарил Павела как сторонника НАТО, а также отметил, что Чехия уже предоставила Украине танки, вертолеты и зенитные системы.

Столтенберг добавил, что страны Альянса должны продолжать поддерживать страну, которая находится в состоянии войны, и доказать российскому лидеру Владимиру Путину, что он ошибается в своих надеждах сломать украинское сопротивление с помощью длительной войны на истощение.

"Очевидно, что нам нужно больше инвестировать в оборону, потому что мы живем в более опасном мире и видим, что президент Путин готов применить силу против своих соседей", – подчеркнул он.

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В начале месяца стало известно, что Чехия планирует предоставить Украине военную помощь на сумму около 600-700 миллионов крон ($25-29 млн) – преимущественно не задействованное чешской армией имущество со складов.

В то же время ранее Петр Павел заявил, что Украина должна учитывать уменьшение поддержки Запада в будущем.