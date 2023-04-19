Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розворот Макрона в бік Китаю спантеличив французьких дипломатів – Le Monde

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 23:56
Розворот Макрона в бік Китаю спантеличив французьких дипломатів – Le Monde
Еммануель Макрон. Фото Getty Images

"Стратегічний діалог", який президент Франції Еммануель Макрон прагне вибудувати з Китаєм, а також його критика Сполучених Штатів і намагання дистанціюватись від їхньої позиції викликає занепокоєння французьких дипломатів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації Le Monde.

Працівники Міністерства закордонних справ Франції на умовах анонімності розповіли газеті, що Макрон тримає їх у невіданні, намагаючись керувати зовнішньою політикою самостійно за допомогою власних радників.

"Президент робить те, що йому заманеться, а людям набридло збирати по шматочках і пояснювати... позиції (Макрона – ред.), які погано розуміють", – заявив один зі співрозмовників Le Monde у зовнішньополітичному відомстві.

Інше джерело повідомило, що президент Франції застав міністерство закордонних справ зненацька своїм коментарем під час інтерв'ю під час повернення з Китаю про те, що ЄС не повинен орієнтуватись на США у питанні Тайваню.

Висловлювання Макрона викликало підозри в МЗС Франції, що він намагається "задобрити" Китай угодою, яка передбачає ігнорування Тайваню в обмін на допомогу Пекіна в забезпеченні миру в Україні, пише Le Monde.

На цьому тлі дипломатичний радник французького президента Еммануель Бонн, за даними ЗМІ, влітку має провести переговори щодо України з керівником Бюро із закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю Ваном Ї – китайським дипломатом найвищого рангу.

ВІДЕО ДНЯ

У Єлисейському палаці неофіційно кажуть, що переговори Бонна і Вана будуть частиною регулярного діалогу між Парижем і Пекіном, наступний раунд яких дасть можливість "обмінятися думками про шляхи досягнення миру за дотримання законних прав українців".

Як повідомляв раніше Bloomberg, Еммануель Макрон нібито планує звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже цього літа.

Макрон раніше заявляв, що вбачає важливу роль Китаю, і що завдяки своїм відносинам з Росією він може "повернути Москву до здорового глузду". Водночас Пекін поки що не демонструє ознак готовності чинити тиск на Москву, щоб вона вивела війська з України.

Читайте також на цю тему: Франція бере курс на дружбу з Китаєм: навіщо Макрон почав гру всупереч інтересам США.

Теми: ФранціяКитайУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Ми не можемо відмовитися від Бахмута, бо це розширить фронт

фотоУ Києві на захід любителів форсажу запросили воєнкомів роздати повістки – поліція

Поки син Пєскова "воював" в Україні, його Tesla отримувала штрафи в Москві – росЗМІ

У Росії обурюються, що США не видали візи журналістам: Не забудемо, не пробачимо

У Prozorro з’явився механізм звітності про незбройні оборонні закупівлі

"Я пожертвував $100 млн": Маск відповів Стівену Кінгу щодо допомоги Україні

Усі новини...
Франція
Макрон шкодує через відсутність компромісу щодо пенсійної реформи, та скасовувати її не буде
МЗС: Причетні до репортажу France 24 з табору окупантів відповідатимуть за законом
Сюжет France 24 з табору окупантів: канал видалив відео, посольство України зреагувало
Останні новини
03:20
Євродепутати закликали Францію видворити китайського посла
02:53
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
01:59
фото В Україні спостерігали незвичне атмосферне явище
01:21
Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 2 громадах
00:42
Зеленський: РФ каже, що воює в Україні з НАТО, бо нездатна нас перемогти
23:52
Зеленський: Ми не можемо відмовитися від Бахмута, бо це розширить фронт
23:30
фотоКомандувач Сухопутних військ проїхав усією лінією зіткнення на Бахмутському напрямку
23:11
Німецький генерал закликав до швидкої передачі Україні винищувачів F-16
22:58
Twitter повертає знаменитостям "синю галочку" без сплати за підписку – ЗМІ
22:33
Врятував від обстрілів 150 людей. Історія боротьби волонтера з Лисичанська за життя українців
Усі новини...
Реклама: