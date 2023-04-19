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Разворот Макрона в сторону Китая озадачил французских дипломатов – Le Monde

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 23:56
Разворот Макрона в сторону Китая озадачил французских дипломатов – Le Monde
Эммануэль Макрон. Фото Getty Images

"Стратегический диалог", который президент Франции Эммануэль Макрон стремится выстроить с Китаем, а также его критика Соединенных Штатов и попытки дистанцироваться от их позиции вызывает беспокойство французских дипломатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации Le Monde.

Работники Министерства иностранных дел Франции на условиях анонимности рассказали газете, что Макрон держит их в неведении, пытаясь управлять внешней политикой самостоятельно с помощью собственных советников.

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"Президент делает то, что ему заблагорассудится, а людям надоело собирать по кусочкам и объяснять... позиции (Макрона – ред.), которые плохо понимают", – заявил один из собеседников Le Monde во внешнеполитическом ведомстве.

Другой источник сообщил, что президент Франции застал министерство иностранных дел врасплох своим комментарием во время интервью во время возвращения из Китая о том, что ЕС не должен ориентироваться на США в вопросе Тайваня.

Высказывание Макрона вызвало подозрения в МИД Франции, что он пытается "задобрить" Китай соглашением, которое предусматривает игнорирование Тайваня в обмен на помощь Пекина в обеспечении мира в Украине, пишет Le Monde.

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На этом фоне дипломатический советник французского президента Эммануэль Бонн, по данным СМИ, летом должен провести переговоры по Украине с руководителем Бюро по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ваном И – китайским дипломатом самого высокого ранга.

В Елисейском дворце неофициально говорят, что переговоры Бонна и Вана будут частью регулярного диалога между Парижем и Пекином, следующий раунд которых даст возможность "обменяться мнениями о путях достижения мира при соблюдении законных прав украинцев".

Как сообщал ранее Bloomberg, Эммануэль Макрон якобы планирует обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной уже этим летом.

Макрон ранее заявлял, что видит важную роль Китая, и что благодаря своим отношениям с Россией он может "вернуть Москву к здравому смыслу". В то же время Пекин пока не демонстрирует признаков готовности оказывать давление на Москву, чтобы она вывела войска из Украины.

Читайте больше здесь: Франция берет курс на дружбу с Китаем: зачем Макрон начал игру вопреки интересам США.

Темы: ФранцияКитайУкраинаРосcия
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