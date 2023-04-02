Блінкен і Лавров поговорили телефоном уперше з липня 2022 року

Очільники зовнішньополітичних відомств США й Росії Ентоні Блінкен і Сергій Лавров у неділю провели першу з липня 2022 року телефонну розмову.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило МЗС Росії.

У Москві заявили, що міністри обговорювали незаконне затримання в Росії журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого звинуватили у шпигунстві.

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Лавров, як ідеться в повідомленні російського МЗС, сказав Блінкену про "нагнітання" ситуації у ЗМІ, й те, що Гершкович нібито був "узятий на гарячому під час спроби отримання секретних відомостей, здійснюючи під прикриттям журналістського статусу збирання даних, що становлять державну таємницю".

"Під час бесіди порушувалися також деякі актуальні питання двостороннього характеру", – додали в російському відомстві, не уточнивши, про що йдеться.

Доповнено 18:06. У Державному департаменті США підтвердили розмову Блінкена й Лаврова, зазначивши, що очільник американської дипломатії закликав Кремль негайно звільнити Гершковича й незаконно затриманого громадянина США Пола Вілана.

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"Держсекретар і міністр закордонних справ Лавров також обговорили важливість створення умов, які дозволять дипломатичним місіям виконувати свою роботу", - додали у відомстві.

Зазначимо, що остання телефонна розмова Лаврова й Блінкена в липні 2022 року так само стосувалась питання звільнення незаконно затриманих у Росії американців. Після цього міністри ще провели коротку зустріч у березні 2023-го в межах міністерської зустрічі "Групи двадцяти" в Індії.

Нагадаємо, про затримання журналіста The Wall Street Journal стало відомо 30 березня вранці. ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".

У четвер суд Москви заарештував Гершковича до 29 травня.

Видання The Wall Street Journal відкинуло звинувачення РФ у шпигунстві і вимагає відпустити журналіста.