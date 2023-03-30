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Затриманого в РФ журналіста WSJ відправили в СІЗО на два місяці

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 30 березня 2023, 16:49
Затриманого в РФ журналіста WSJ відправили в СІЗО на два місяці
Еван Гершкович, wsj

Суд Москви заарештував до 29 травня затриманого в Єкатеринбурзі журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича у справі про шпигунство.

Джерело: Об'єднана пресслужба московських судів у Telegram, Медіазона, ТАСС із посиланням на джерела, СNN

Деталі: Лефортовський районний суд Москви взяв Гершковича під варту строком на 1 місяць 29 діб за статтею 276 КК РФ. Йому загрожує 20 років в'язниці.

"Медіазона" повідомляє, що журналіста доправили до суду близько другої години дня за московським часом. Перед цим усіх відвідувачів евакуювали з будівлі суду. 

До Гершковича приїхав адвокат Данило Берман з ордером на представлення його інтересів. Однак адвоката не пустили до підзахисного. Пристав сказав, що в журналіста "адвокат уже заявлений".

Потім пристави заблокували крило п'ятого поверху суду, де розташовані кілька залів для засідань. На прохання адвоката пройти до зали пристав пригрозив викликати Росгвардію.

Довідково: Гершкович – перший американський журналіст, заарештований у Росії за шпигунство, з часів холодної війни. Востаннє за аналогічним звинуваченням було затримано Ніка Данілоффа – у 1986 році. Він провів кілька тижнів в ізоляції, поки адміністрація Рейгана не домовилася про звільнення. 

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Данілофф заявляв, що його арешт стався після затримання радянського громадянина в Нью-Йорку. І він, і громадянин СРСР, за його словами, були звільнені шляхом переговорів. 

У Кремлі не відповіли на запитання, чи був арешт Гершковича "відповіддю" на арешт минулого тижня у США Сергія Черкасова, якого звинувачують у шпигунстві. 

Передісторія: 

  • Про затримання журналіста Wall Street Journal стало відомо сьогодні вранці. ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".
  • Видання відкинуло звинувачення РФ у шпигунстві і вимагає відпустити журналіста.
  • Прес-секретар президента Дмитро Пєсков стверджує, що його взяли "на місці злочину". За словами офіційної представниці МЗС Марії Захарової, в Єкатеринбурзі Гершкович займався роботою, яка "не має відношення до журналістики".

Теми: РосіяЗМІмедіасуд
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