Затриманого в РФ журналіста WSJ відправили в СІЗО на два місяці

Суд Москви заарештував до 29 травня затриманого в Єкатеринбурзі журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича у справі про шпигунство.

Джерело: Об'єднана пресслужба московських судів у Telegram, Медіазона, ТАСС із посиланням на джерела, СNN

Деталі: Лефортовський районний суд Москви взяв Гершковича під варту строком на 1 місяць 29 діб за статтею 276 КК РФ. Йому загрожує 20 років в'язниці.

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"Медіазона" повідомляє, що журналіста доправили до суду близько другої години дня за московським часом. Перед цим усіх відвідувачів евакуювали з будівлі суду.

До Гершковича приїхав адвокат Данило Берман з ордером на представлення його інтересів. Однак адвоката не пустили до підзахисного. Пристав сказав, що в журналіста "адвокат уже заявлений".

Потім пристави заблокували крило п'ятого поверху суду, де розташовані кілька залів для засідань. На прохання адвоката пройти до зали пристав пригрозив викликати Росгвардію.

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Довідково: Гершкович – перший американський журналіст, заарештований у Росії за шпигунство, з часів холодної війни. Востаннє за аналогічним звинуваченням було затримано Ніка Данілоффа – у 1986 році. Він провів кілька тижнів в ізоляції, поки адміністрація Рейгана не домовилася про звільнення.

Данілофф заявляв, що його арешт стався після затримання радянського громадянина в Нью-Йорку. І він, і громадянин СРСР, за його словами, були звільнені шляхом переговорів.

У Кремлі не відповіли на запитання, чи був арешт Гершковича "відповіддю" на арешт минулого тижня у США Сергія Черкасова, якого звинувачують у шпигунстві.

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