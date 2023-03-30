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Затриманого в РФ журналіста WSJ відправили в СІЗО на два місяці

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 30 березня 2023, 16:49
Затриманого в РФ журналіста WSJ відправили в СІЗО на два місяці
Еван Гершкович, wsj

Суд Москви заарештував до 29 травня затриманого в Єкатеринбурзі журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича у справі про шпигунство.

Джерело: Об'єднана пресслужба московських судів у Telegram, Медіазона, ТАСС із посиланням на джерела, СNN

Деталі: Лефортовський районний суд Москви взяв Гершковича під варту строком на 1 місяць 29 діб за статтею 276 КК РФ. Йому загрожує 20 років в'язниці.

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"Медіазона" повідомляє, що журналіста доправили до суду близько другої години дня за московським часом. Перед цим усіх відвідувачів евакуювали з будівлі суду. 

До Гершковича приїхав адвокат Данило Берман з ордером на представлення його інтересів. Однак адвоката не пустили до підзахисного. Пристав сказав, що в журналіста "адвокат уже заявлений".

Потім пристави заблокували крило п'ятого поверху суду, де розташовані кілька залів для засідань. На прохання адвоката пройти до зали пристав пригрозив викликати Росгвардію.

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Довідково: Гершкович – перший американський журналіст, заарештований у Росії за шпигунство, з часів холодної війни. Востаннє за аналогічним звинуваченням було затримано Ніка Данілоффа – у 1986 році. Він провів кілька тижнів в ізоляції, поки адміністрація Рейгана не домовилася про звільнення. 

Данілофф заявляв, що його арешт стався після затримання радянського громадянина в Нью-Йорку. І він, і громадянин СРСР, за його словами, були звільнені шляхом переговорів. 

У Кремлі не відповіли на запитання, чи був арешт Гершковича "відповіддю" на арешт минулого тижня у США Сергія Черкасова, якого звинувачують у шпигунстві. 

Передісторія: 

  • Про затримання журналіста Wall Street Journal стало відомо сьогодні вранці. ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".
  • Видання відкинуло звинувачення РФ у шпигунстві і вимагає відпустити журналіста.
  • Прес-секретар президента Дмитро Пєсков стверджує, що його взяли "на місці злочину". За словами офіційної представниці МЗС Марії Захарової, в Єкатеринбурзі Гершкович займався роботою, яка "не має відношення до журналістики".

Теми: РосіяЗМІмедіасуд
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