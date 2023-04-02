Міськрада Хмельницького позбавить УПЦ МП права користуватися землею – мер

побиття військового в храмі УПЦ МП у Хмельницькому, скріншот відео

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин після інциденту з побиттям військового заявив, що міськрада на позачерговій сесії проголосує за припинення користування УПЦ МП всіма земельними ділянками на території громади.

Джерело: Симчишин у Telegram

Дослівно: "Московська фсбешна агентура у вигляді УПЦ МП має бути заборонена по всій країні.

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Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроект про заборону: раз і назавжди заборонити це фсбешне кубло.

На позачерговій сесії ми припинимо користування усіма земельними ділянками на території громади. Ініціюємо також рішення обласної та районної рад".

Деталі: Мер Хмельницького висловив думку, що ті, хто бив військового, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а патрульні, які склали протокол на військового, мають бути звільнені.

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"Після таких подій ті священики, які мають хоч частинку українського зобов’язані негайно вийти з фсбешної структури", - додав він.

Що передувало: В одному з храмів УПЦ МП в Хмельницькому вранці 2 квітня священнослужитель і віряни побили військового. Поліція відкрила провадження проти священника та військового.