Новинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ

Український екснардеп, бізнесмен і клірик УПЦ МП Вадим Новинський у неділю служив у найбільшій російській православній церкві в швейцарському Цюриху.

Джерело: Радіо Свобода

Реклама:

Деталі: Як повідомляє кореспондент видання, Новинськвий у неділю служив у "Храмі воскресіння Христового" РПЦ в самому центрі Цюриха.

Цей храм у 2022 році освячував голова Російської православної церкви Кирило (Гундяєв).

Як повідомляє Радіо Свобода, навколо церкви висять українські прапори і портрет президента України Володимира Зеленського.

ВІДЕО ДНЯ

Новинський розповів, що зараз ніде не живе, до Швейцарії приїхав з Німеччини. Повертатися до України, щоб підтримати намісника Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя), наразі не планує, бо, за його словами, на нього заведені кримінальні справи.

На запитання, чим він наразі займається, відповів, що "працює на мир в Україні".

Разом із тим, Новинський заявив, що події в Лаврі "засновані на брехні й маніпуляціях", звинувативши в причетності до них Службу безпеки України.

"Проходять обшуки в монастирях, підкидаються докази, підтасовуються факти, на брехні ґрунтуються свідчення лжесвідків. І щодо архієреїв порушуються кримінальні справи. Такого не було з 1937 року", – заявив колишній народний депутат.

Він висловив думку, що УПЦ МП втратила право користуватися Лаврою, тому що "не пішла на умови", які висувала українська держава.

"Держава хотіла, щоб ми пішли на злиття з розкольницькою структурою під назвою ПЦУ та передали відповідно добровільно всі лаври та монастирі", - сказав колишній нардеп.

Передісторія: