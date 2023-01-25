Зеленський ввів санкції проти Новинського і ще 9 церковників

ВАДИМ НОВИНСЬКИЙ, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK-СТОРІНКИ

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 24 січня про запровадження санкцій щодо екснадепа Вадима Новинського та ще 9 представників духівництва РПЦ та УПЦ МП.

Джерело: указ президента від №43/2023, оприлюднений на сайті ОП

Деталі: Згідно з документом санкції введені щодо:

Вадима Новинського – екснардепа, бізнесмена та клірика УПЦ МП,

– екснардепа, бізнесмена та клірика УПЦ МП, Павла Лебедя – намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП,

– намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП, Ростислава Швеця – так званого "митрополита Сімферопольського і Кримського Руської православної церкви",

– так званого "митрополита Сімферопольського і Кримського Руської православної церкви", Костянтина Чернишова – так званого "єпископа Бахчисарайського, вікарія Сімферопольської єпархії Руської православної церкви",

– так званого "єпископа Бахчисарайського, вікарія Сімферопольської єпархії Руської православної церкви", Олександра Овсяннікова – так званого "єпископа Джанкойського і Роздольненського Руської православної церкви, керуючого Джанкойською єпархією",

– так званого "єпископа Джанкойського і Роздольненського Руської православної церкви, керуючого Джанкойською єпархією", Олександра Таранова – так званого "архієпископа Ровеньківського і Свердловського Руської православної церкви",

– так званого "архієпископа Ровеньківського і Свердловського Руської православної церкви", Олега Іванова – митрополита Ізюмського і Куп'янського Української православної церкви МП,

– митрополита Ізюмського і Куп'янського Української православної церкви МП, Олексія Маслєннікова – єпископа Роменського і Буринського УПЦ МП,



– єпископа Роменського і Буринського УПЦ МП, В'ячеслава Опанасенка – так званого "єпископа Коктебельського Руської православної церкви, вікарія Феодосійської єпархії",

– так званого "єпископа Коктебельського Руської православної церкви, вікарія Феодосійської єпархії", Володимира Удовенка – керуючого Феодосійською єпархією УПЦ МП, митрополита Платона.

Що було раніше: 24 січня президент Володимир Зеленський повідовив, що ввів у дію ще одне рішення РНБО, але деталі обіцяв опублікувати згодом.

Передісторія: