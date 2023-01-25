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Зеленський ввів санкції проти Новинського і ще 9 церковників

Ірина БалачукСереда, 25 січня 2023, 10:56
ВАДИМ НОВИНСЬКИЙ, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK-СТОРІНКИ

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 24 січня про запровадження санкцій щодо екснадепа Вадима Новинського та ще 9 представників духівництва РПЦ та УПЦ МП.

Джерело: указ президента від №43/2023, оприлюднений на сайті ОП

Деталі: Згідно з документом санкції введені щодо:

  • Вадима Новинського – екснардепа, бізнесмена та клірика УПЦ МП,
  • Павла Лебедя – намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП,
  • Ростислава Швеця – так званого "митрополита Сімферопольського і Кримського Руської православної церкви", 
  • Костянтина Чернишова – так званого "єпископа Бахчисарайського, вікарія Сімферопольської єпархії Руської православної церкви",
  • Олександра Овсяннікова – так званого "єпископа Джанкойського і Роздольненського Руської православної церкви, керуючого Джанкойською єпархією",
  • Олександра Таранова – так званого "архієпископа Ровеньківського і Свердловського Руської православної церкви",
  • Олега Іванова – митрополита Ізюмського і Куп'янського Української православної церкви МП,
  • Олексія Маслєннікова – єпископа Роменського і Буринського УПЦ МП,
  • В'ячеслава Опанасенка – так званого "єпископа Коктебельського Руської православної церкви, вікарія Феодосійської єпархії",
  • Володимира Удовенка – керуючого Феодосійською єпархією УПЦ МП, митрополита Платона.

Що було раніше: 24 січня президент Володимир Зеленський повідовив, що ввів у дію ще одне рішення РНБО, але деталі обіцяв опублікувати згодом.

Передісторія: 

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Теми: ЗеленськийсанкціїУПЦ МП
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