Зеленський ввів санкції проти Новинського і ще 9 церковників
Середа, 25 січня 2023, 10:56
Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 24 січня про запровадження санкцій щодо екснадепа Вадима Новинського та ще 9 представників духівництва РПЦ та УПЦ МП.
Джерело: указ президента від №43/2023, оприлюднений на сайті ОП
Деталі: Згідно з документом санкції введені щодо:
- Вадима Новинського – екснардепа, бізнесмена та клірика УПЦ МП,
- Павла Лебедя – намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП,
- Ростислава Швеця – так званого "митрополита Сімферопольського і Кримського Руської православної церкви",
- Костянтина Чернишова – так званого "єпископа Бахчисарайського, вікарія Сімферопольської єпархії Руської православної церкви",
- Олександра Овсяннікова – так званого "єпископа Джанкойського і Роздольненського Руської православної церкви, керуючого Джанкойською єпархією",
- Олександра Таранова – так званого "архієпископа Ровеньківського і Свердловського Руської православної церкви",
- Олега Іванова – митрополита Ізюмського і Куп'янського Української православної церкви МП,
- Олексія Маслєннікова – єпископа Роменського і Буринського УПЦ МП,
- В'ячеслава Опанасенка – так званого "єпископа Коктебельського Руської православної церкви, вікарія Феодосійської єпархії",
- Володимира Удовенка – керуючого Феодосійською єпархією УПЦ МП, митрополита Платона.
Що було раніше: 24 січня президент Володимир Зеленський повідовив, що ввів у дію ще одне рішення РНБО, але деталі обіцяв опублікувати згодом.
Передісторія:
- 23 січня стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони запровадила обмежувальні санкції щодо 21 керівника і священника Руської православної церкви. Серед них племінник Кирила Михайло Гундяєв.
- У липні 2022 року бізнесмен та політик Вадим Новинський у зв'язку з війною та окупацією Маріуполя вирішив скласти повноваження народного депутата України.