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ЗМІ дізнались, хто стане новим послом ЄС в Україні

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 01:28
ЗМІ дізнались, хто стане новим послом ЄС в Україні
фото з twitter ЄП

Заступниця генерального директора Європейської комісії з питань розширення Катаріна Матернова має бути призначена новим послом Європейського Союзу в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у внутрішній записці Європейської служби зовнішніх справ, що потрапила в розпорядження видання Euractiv.

На своїй нинішній посаді Катаріна Матернова займається розвитком політики сусідства та розширення ЄС і вже підтримувала тісні контакти з українською владою.

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Її призначення послом у Києві, за словами європейських посадовців, є ще одним сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України.

"Призначення Матернової може стати ключовим у просуванні європейських інтересів в Україні, водночас пропонуючи всю технічну підтримку та експертизу, необхідну Києву для досягнення прогресу на шляху до вступу", – сказав Euractiv посадовець ЄС на умовах анонімності.

Нинішній посол ЄС в Україні, естонський дипломат Матті Маасікас, обіймає цю посаду з 2019 року. Очікується, що Катаріна Матернова обійме нову посаду у вересні 2023-го.

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Призначення Матернової є частиною регулярної ротації дипломатичних представництв ЄС у світі. Відповідно до стандартної практики ЄС, ротація дипломатів блоку відбувається кожні чотири роки і призначається головами Ради ЄС та Єврокомісії за пропозицією головного дипломата ЄС.

Як писала "ЄвроПравда", Матернову знають у Києві як одного з ключових друзів нашої держави у Брюсселі. Вона регулярно буває у Києві, давно опікується українськими питаннями та знає як недоліки, так і переваги нашої держави у порівнянні з державами ЄС та сусідами Союзу.

Читайте інтерв'ю з Катаріною Матерновою:  "Рух України до ЄС буде марафоном з великою кількістю блокпостів".

Теми: ЄС
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