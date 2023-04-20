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СМИ узнали, кто станет новым послом ЕС в Украине

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 01:28
СМИ узнали, кто станет новым послом ЕС в Украине
фото из twitter ЕП

Заместитель генерального директора Европейской комиссии по вопросам расширения Катарина Матернова должна быть назначена новым послом Европейского Союза в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится во внутренней записке Европейской службы внешних дел, попавшей в распоряжение издания Euractiv.

На своей нынешней должности Катарина Матернова занимается развитием политики соседства и расширения ЕС и уже поддерживала тесные контакты с украинскими властями.

Ее назначение послом в Киеве, по словам европейских чиновников, является еще одним сигналом поддержки евроинтеграционных усилий Украины.

"Назначение Матерновой может стать ключевым в продвижении европейских интересов в Украине, одновременно предлагая всю техническую поддержку и экспертизу, необходимую Киеву для достижения прогресса на пути к вступлению", – сказал Euractiv чиновник ЕС на условиях анонимности.

Нынешний посол ЕС в Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас, занимает эту должность с 2019 года. Ожидается, что Катарина Матернова займет новую должность в сентябре 2023-го.

Назначение Матерновой является частью регулярной ротации дипломатических представительств ЕС в мире. Согласно стандартной практике ЕС, ротация дипломатов блока происходит каждые четыре года и назначается председателями Совета ЕС и Еврокомиссии по предложению главного дипломата ЕС.

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Как писала "ЕвроПравда", Матернову знают в Киеве как одного из ключевых друзей нашего государства в Брюсселе. Она регулярно бывает в Киеве, давно занимается украинскими вопросами и знает как недостатки, так и преимущества нашего государства по сравнению с государствами ЕС и соседями Союза.

Читайте интервью с Катариной Матерновой: "Движение Украины в ЕС будет марафоном с большим количеством блокпостов".

Темы: ЕС
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