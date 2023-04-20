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Закон про стеження дав змогу зібрати дані про звірства РФ в Україні – прокуратура США

Ольга Глущенко Четвер, 20 квітня 2023, 02:45
Закон про стеження дав змогу зібрати дані про звірства РФ в Україні – прокуратура США
Ліза Монако, фото Getty Images

Уряд Сполучених Штатів отримав "життєво важливі" розвідувальні дані про війну в Україні завдяки закону про спостереження, який дозволяє уряду збирати іноземні повідомлення без ордеру.

Джерело: заступниця генерального прокурора США Ліза Монако, цитує CNN

Пряма мова: "Коли йдеться про цей конфлікт і про те, що Росія робить в Україні, це виявилося життєво важливим.

Стаття 702 допомогла нам розкрити жахливі звірства в Україні, включаючи вбивства некомбатантів, примусове переміщення дітей з окупованої Росією України до РФ та затримання біженців, які рятуються від насильства російських військових".

Деталі: У матеріалі зазначається, що стаття 702 Закону про нагляд за зовнішньою розвідкою дозволяє уряду США отримувати розвідувальну інформацію, орієнтуючись на неамериканців за кордоном, які користуються американськими послугами зв'язку.

Коментарі Монако з'явилися на тлі триваючої боротьби за те, чи продовжувати дію закону, термін якого закінчується наприкінці 2023 року. Раніше закон користувався двопартійною підтримкою, хоча за останні кілька років ця підтримка похитнулася через підозри у зловживаннях.

Заступниця прокурора заявила, що втрата чинності статті 702 завадить зусиллям відомству притягнути Росію до відповідальності.

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Вона також висловила занепокоєння, що існують інші сфери, де Департаменту юстиції США не вистачає ресурсів або повноважень для більш рішучих дій проти Росії.

І підкреслила, що в той час як департамент веде "активні розслідування" злочинів, скоєних під час війни, і ці справи "просуваються настільки швидко, наскільки ми можемо їх просунути".

"Ми… не дозволимо воєнним злочинцям уникнути відповідальності за агресію і звірства, які вони вчинили в Україні", – додала Монако.

Теми: СШАвійнаРосія
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