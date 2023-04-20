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Закон о слежке позволил собрать данные о зверствах РФ в Украине – прокуратура США

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 02:45
Закон о слежке позволил собрать данные о зверствах РФ в Украине – прокуратура США
Лиза Монако, фото Getty Images

Правительство Соединенных Штатов получило "жизненно важные" разведывательные данные о войне в Украине благодаря закону о наблюдении, который позволяет правительству собирать иностранные сообщения без ордера.

Источник: заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, цитирует CNN

Прямая речь: "Когда речь идет об этом конфликте и о том, что Россия делает в Украине, это оказалось жизненно важным.

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Статья 702 помогла нам раскрыть ужасные зверства в Украине, включая убийства некомбатантов, принудительное перемещение детей из оккупированной Россией Украины в РФ и задержание беженцев, спасающихся от насилия российских военных".

Детали: В материале отмечается, что статья 702 Закона о надзоре за внешней разведкой позволяет правительству США получать разведывательную информацию, ориентируясь на неамериканцев за рубежом, которые пользуются американскими услугами связи.

Комментарии Монако появились на фоне продолжающейся борьбы за то, продлевать ли действие закона, срок которого истекает в конце 2023 года. Ранее закон пользовался двухпартийной поддержкой, хотя за последние несколько лет эта поддержка пошатнулась из-за подозрений в злоупотреблениях.

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Заместитель прокурора заявила, что потеря силы статьи 702 помешает усилиям ведомства привлечь Россию к ответственности.

Она также выразила обеспокоенность, что существуют другие сферы, где Департаменту юстиции США не хватает ресурсов или полномочий для более решительных действий против России.

И подчеркнула, что в то время как департамент ведет "активные расследования" преступлений, совершенных во время войны, и эти дела "продвигаются настолько быстро, насколько мы можем их продвинуть".

"Мы... не позволим военным преступникам избежать ответственности за агрессию и зверства, которые они совершили в Украине", – добавила Монако.

Темы: СШАвойнаРосcия
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