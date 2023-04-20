Росіяни убили мирного мешканця у Костянтинівці

Щонайменше одна людина загинула та ще двоє дістали поранення у результаті російських ударів по Донецькій області 19 квітня.

Джерело: голова донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 19 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці. Ще 2 людини в області дістали поранення".



Деталі: Станом на ранок 20 квітня окупанти убили щонайменше 1 477 та поранили щонайменше 3 414 мирних жителів Донецької області.

Реклама:

Кириленко підкреслює, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.