Росіяни убили мирного мешканця у Костянтинівці
Четвер, 20 квітня 2023, 08:42
Щонайменше одна людина загинула та ще двоє дістали поранення у результаті російських ударів по Донецькій області 19 квітня.
Джерело: голова донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "За 19 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці. Ще 2 людини в області дістали поранення".
Деталі: Станом на ранок 20 квітня окупанти убили щонайменше 1 477 та поранили щонайменше 3 414 мирних жителів Донецької області.
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Кириленко підкреслює, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.