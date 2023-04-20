Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне убили мирного жителя в Константиновке

Ирина БалачукЧетверг, 20 апреля 2023, 08:42
Россияне убили мирного жителя в Константиновке
Инфографика из Telegram Кириленко

По меньшей мере один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских ударов по Донецкой области 19 апреля.

Источник: председатель донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram 

Прямая речь Кириленко: "За 19 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Константиновке. Еще 2 человека в области получили ранения".

Детали: По состоянию на утро 20 апреля оккупанты убили по меньшей мере 1 477 и ранили по меньшей мере 3 414 мирных жителей Донецкой области.

Кириленко подчеркивает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
Донецкая область
В Бахмуте продолжаются динамические бои, город стоит – Сырский
Зеленский побывал на передовой в Авдеевке
РФ ударила по многоэтажкам и рынку Украинска: 8 раненых
Последние новости
07:03
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
06:39
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
00:18
Сумщина: россияне за сутки обстреляли 7 громад
Все новости...
Реклама: