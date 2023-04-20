Россияне убили мирного жителя в Константиновке
Четверг, 20 апреля 2023, 08:42
По меньшей мере один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских ударов по Донецкой области 19 апреля.
Источник: председатель донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 19 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Константиновке. Еще 2 человека в области получили ранения".
Детали: По состоянию на утро 20 апреля оккупанты убили по меньшей мере 1 477 и ранили по меньшей мере 3 414 мирных жителей Донецкой области.
Кириленко подчеркивает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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