Розвідка Британії: Поїздка Путіна показала зміну організації російських військ в Україні

Путін у штабі "Дніпровського угруповання військ". Фото з сайту Кремля

Поїздка президента РФ Володимира Путіна на окуповані території України показала, що початкова організація російських сил в Україні змінилась, ймовірно, через великі втрати.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер, повідомляє "Європейська правда".

18 квітня 2023 року Кремль випустив пресреліз про візит президента Путіна на окуповану Росією південну територію України, нагадує британське Міноборони. У пресрелізі йдеться про те, що президент Росії відвідав "Дніпровське угруповання військ".

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Це одна з перших згадок про існування Дніпровської групи військ. Росія використовує термін "група військ" у специфічному сенсі, вказуючи на велике, спеціально організоване оперативне формування, зазначено у зведенні.

На початку вторгнення російські війська були організовані в групи військ, кожна з яких була приписана до свого військового округу в Росії, наприклад, Західна і Центральна групи військ. Існування очевидно нової Дніпровської групи військ свідчить про те, що первісна організація сил зазнала змін, ймовірно, через великі втрати, підкреслюють британські розвідники.

Місія Дніпровської групи військ, ймовірно, полягає у захисті південного сектора окупованої зони, і особливо південно-західного флангу, який нині обмежений річкою Дніпро, йдеться у зведенні.

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