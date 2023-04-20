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Разведка Британии: Поездка Путина показала изменение организации российских войск в Украине

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 09:30
Разведка Британии: Поездка Путина показала изменение организации российских войск в Украине
Путин в штабе "Днепровской группировки войск". Фото с сайта Кремля

Поездка президента РФ Владимира Путина на оккупированные территории Украины показала, что начальная организация российских сил в Украине изменилась, вероятно, из-за больших потерь.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в четверг, сообщает "Европейская правда".

18 апреля 2023 года Кремль выпустил пресс-релиз о визите президента Путина на оккупированную Россией южную территорию Украины, напоминает британское Минобороны. В пресс-релизе говорится о том, что президент России посетил "Днепровскую группировку войск".

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Это одно из первых упоминаний о существовании Днепровской группы войск. Россия использует термин "группа войск" в специфическом смысле, указывая на крупное, специально организованное оперативное формирование, говорится в сводке.

В начале вторжения российские войска были организованы в группы войск, каждая из которых была приписана к своему военному округу в России, например, Западная и Центральная группы войск. Существование очевидно новой Днепровской группы войск свидетельствует о том, что первоначальная организация сил претерпела изменения, вероятно, из-за больших потерь, подчеркивают британские разведчики.

Миссия Днепровской группы войск, вероятно, заключается в защите южного сектора оккупированной зоны, и особенно юго-западного фланга, который сейчас ограничен рекой Днепр, говорится в сводке.

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В Белом доме считают, что визит российского президента Владимира Путина на оккупированную территорию Украины означает, что он осознает не лучшее положение дел России.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что визитом Путина на оккупированные территории Украины пропаганда пытается сравнить его с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Темы: ПутинХерсонская областьоккупацияразведка
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