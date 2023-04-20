Через тиждень після раптової перевірки в Росії звільнився командувач Тихоокеанського флоту

Менш ніж за тиждень після "раптової перевірки" Тихоокеанського флоту Росії командувач цього флоту Сергій Авакянц пішов у відставку.

Джерело: Meduza

Деталі: Преставник Володимира Путіна в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв повідомив, що Авакянц очолив "штаб, який курує центри військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання".

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До складу Тихоокеанського флоту РФ входить 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти, яка, як повідомляється, зазнала важких втрат під час вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, під час боїв за Павлівку на Донеччині в листопаді 2022 року і під час невдалої спроби наступу на Вугледар у лютому 2023 року.