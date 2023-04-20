Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через тиждень після раптової перевірки в Росії звільнився командувач Тихоокеанського флоту

Альона Мазуренко Четвер, 20 квітня 2023, 10:16
Через тиждень після раптової перевірки в Росії звільнився командувач Тихоокеанського флоту
Сергій Авакянц

Менш ніж за тиждень після "раптової перевірки" Тихоокеанського флоту Росії командувач цього флоту Сергій Авакянц пішов у відставку.

Джерело: Meduza

Деталі: Преставник Володимира Путіна в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв повідомив, що Авакянц очолив "штаб, який курує центри військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання".

До складу Тихоокеанського флоту РФ входить 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти, яка, як повідомляється, зазнала важких втрат під час вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, під час боїв за Павлівку на Донеччині в листопаді 2022 року і під час невдалої спроби наступу на Вугледар у лютому 2023 року.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіяфлотвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Росія
В Кремлі багато "мікротріщин", а заяви Пригожина відображають настрої російської еліти – ГУР
Єврокомісія представить державам ЄС деталі нового пакету санкцій проти Росії – ЗМІ
На ТОТ росіяни у шкільну програму з історії включили розділ про "СВО" – спротив
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: