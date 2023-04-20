Через неделю после внезапной проверки в России уволился командующий Тихоокеанского флота

Менее чем через неделю после "внезапной проверки" Тихоокеанского флота России командующий этого флота Сергей Авакянц ушел в отставку.

Источник: Meduza

Детали: Преставитель Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что Авакянц возглавил "штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания".

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В состав Тихоокеанского флота РФ входит 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты, которая, как сообщается, понесла тяжелые потери во время вторжения России в Украину.

В частности, во время боев за Павловку в Донецкой области в ноябре 2022 года и во время неудачной попытки наступления на Угледар в феврале 2023 года.