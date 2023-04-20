У Чехії заявили, що перевірки зерна та м'яса з України не виявили жодних проблем

Перевірки чеськими контролюючими органами зерна, м'яса та яєць з України не виявили жодного невідповідного зразка.

Про це заявив міністр сільського господарства Зденек Некула, пише "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Міністр наголосив, що у Чехії немає підстав для заборони імпорту сільськогосподарських продуктів з України, як це зробили Польща, Словаччина та інші країни.

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Некула пояснив, що кожен зразок імпортованих продуктів харчування аналізується на наявність понад 400 залишків діючих речовин. В основному це тести на наявність мікотоксинів або залишків пестицидів, а також всі зразки перевіряються на наявність важких металів, таких як свинець або кадмій.

Міністерство сільського господарства заявило, що інтенсивні перевірки триватимуть і надалі. Вони також будуть зосереджені на молочних продуктах.

Некула також зазначив, що Чехія повністю забезпечує себе зерновими і експортує значну частину своєї продукції. Минулого року, за його словами, Чехія виробила 160 відсотків своїх внутрішніх потреб у зерні, і вдвічі більше – у пшениці.

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Нагадаємо, Румунія оголосила про запровадження на кордоні перевірок сільськогосподарських товарів, які ввозяться з України.

Минулого тижня Словаччина заборонила обробку імпортованого з України зерна після того, як у партії пшениці "було підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС і має негативний вплив на здоров'я людини".