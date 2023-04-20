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В Чехии заявили, что проверки зерна и мяса из Украины не выявили никаких проблем

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 11:57

Проверки чешскими контролирующими органами зерна, мяса и яиц из Украины не обнаружили ни одного несоответствующего образца.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Зденек Некула, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Министр подчеркнул, что у Чехии нет оснований для запрета импорта сельскохозяйственных продуктов из Украины, как это сделали Польша, Словакия и другие страны.

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Некула пояснил, что каждый образец импортируемых продуктов питания анализируется на наличие более 400 остатков действующих веществ. В основном это тесты на наличие микотоксинов или остатков пестицидов, а также все образцы проверяются на наличие тяжелых металлов, таких как свинец или кадмий.

Министерство сельского хозяйства заявило, что интенсивные проверки будут продолжаться и в дальнейшем. Они также будут сосредоточены на молочных продуктах.

Некула также отметил, что Чехия полностью обеспечивает себя зерновыми и экспортирует значительную часть своей продукции. В прошлом году, по его словам, Чехия произвела 160 процентов своих внутренних потребностей в зерне, и вдвое больше – в пшенице.

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Напомним, Румыния объявила о введении на границе проверок сельскохозяйственных товаров, которые ввозятся из Украины.

На прошлой неделе Словакия запретила обработку импортируемого из Украины зерна после того, как в партии пшеницы "было подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и имеет негативное влияние на здоровье человека".

Темы: Чехиязерно
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