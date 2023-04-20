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"Місія честі": воїни ССО врятували тіло загиблого побратима з-під носа ворога

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 квітня 2023, 12:05
Місія честі: воїни ССО врятували тіло загиблого побратима з-під носа ворога
ілюстрація ССО

Сили спеціальних операцій розповіли про місію евакуації тіла загиблого побратима з ворожих позицій.

Джерело: інтерв'ю бійця 73-го морського центру СпП імені кошового отамана Антіна Головатого, оприлюднене пресслужбою ССО

Деталі: Під час виконання бойових завдань на півдні України (як уточнили УП в пресслужбі ССО, йдеться про Запорізький напрямок –ред.) оператори ССО мали висунутися у вказаний район, виконати штурмові дії, і за можливості – взяти у полон противника.

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Як свідчить розповідь бійця, оператори зухвало зайшли в окопи на ворожій позиції, де зав'язався бій. Спецпризначенцям вдалося знищити 9 окупантів, однак через отримані поранення бійцям ССО довелося відступати. Крім цього один з операторів загинув. Поранені побратими ухвалили непросте рішення – залишити його тіло під час відходу.

Росіяни відкрили щільний артилерійський вогонь по цьому району, він не вщухав кілька днів. Противник також пустив у хід важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек", використав і хімічну зброю.

Водночас попри надзвичайну небезпеку оператори Сил спеціальних операцій вирушили з евакуаційною місією. Бійці знову зайшли в окопи до противника, завдали йому нових втрат, дісталися свого товариша і забрали його тіло.

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Оскільки був ризик, що ворог міг замінувати тіло загиблого воїна ССО, двоє бійців зачепили тіло карабінами і спочатку поступово відтягували його з ворожої позиції. Вже на безпечній відстані тіло переклали на ноші та евакуювали з поля бою.

Пряма мова: "Це для нас честь забрати своїх загиблих побратимів. Ніхто не лишається на полі бою".

Теми: ССОвійна
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