Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Місія честі": воїни ССО врятували тіло загиблого побратима з-під носа ворога

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 квітня 2023, 12:05
Місія честі: воїни ССО врятували тіло загиблого побратима з-під носа ворога
ілюстрація ССО

Сили спеціальних операцій розповіли про місію евакуації тіла загиблого побратима з ворожих позицій.

Джерело: інтерв'ю бійця 73-го морського центру СпП імені кошового отамана Антіна Головатого, оприлюднене пресслужбою ССО

Деталі: Під час виконання бойових завдань на півдні України (як уточнили УП в пресслужбі ССО, йдеться про Запорізький напрямок –ред.) оператори ССО мали висунутися у вказаний район, виконати штурмові дії, і за можливості – взяти у полон противника.

Як свідчить розповідь бійця, оператори зухвало зайшли в окопи на ворожій позиції, де зав'язався бій. Спецпризначенцям вдалося знищити 9 окупантів, однак через отримані поранення бійцям ССО довелося відступати. Крім цього один з операторів загинув. Поранені побратими ухвалили непросте рішення – залишити його тіло під час відходу.

Росіяни відкрили щільний артилерійський вогонь по цьому району, він не вщухав кілька днів. Противник також пустив у хід важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек", використав і хімічну зброю.

Водночас попри надзвичайну небезпеку оператори Сил спеціальних операцій вирушили з евакуаційною місією. Бійці знову зайшли в окопи до противника, завдали йому нових втрат, дісталися свого товариша і забрали його тіло.

ВІДЕО ДНЯ

Оскільки був ризик, що ворог міг замінувати тіло загиблого воїна ССО, двоє бійців зачепили тіло карабінами і спочатку поступово відтягували його з ворожої позиції. Вже на безпечній відстані тіло переклали на ноші та евакуювали з поля бою.

Пряма мова: "Це для нас честь забрати своїх загиблих побратимів. Ніхто не лишається на полі бою".

Теми: ССОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
ССО
"Вони працюють": снайпери ССО нищать російських штурмовиків у Бахмуті
ССО і Сили оборони "хаймарснули" російського "Жителя"
"Пороху нюхали": інструктори ССО вдосконалюють навички на передовій
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: