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"Миссия чести": воины ССО спасли тело погибшего побратима из-под носа врага

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 12:05
Миссия чести: воины ССО спасли тело погибшего побратима из-под носа врага
иллюстрация ССО

Силы специальных операций рассказали о миссии эвакуации тела погибшего собрата с вражеских позиций.

Источник: интервью бойца 73-го морского центра СпН имени Антина Головатого, обнародованное пресс-службой ССО

Детали: Во время выполнения боевых задач на юге Украины (как уточнили УП в пресс-службе ССО, речь идет о Запорожском направлении -ред.) операторы ССО должны были выдвинуться в указанный район, выполнить штурмовые действия, и по возможности - взять в плен противника.

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Как свидетельствует рассказ бойца, операторы дерзко зашли в окопы на вражеской позиции, где завязался бой. Спецназовцам удалось уничтожить 9 оккупантов, однако из-за полученных ранений бойцам ССО пришлось отступать. Кроме этого один из операторов погиб. Раненые собратья приняли непростое решение - оставить его тело во время отхода.

Россияне открыли плотный артиллерийский огонь по этому району, он не утихал несколько дней. Противник также пустил в ход тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", использовал и химическое оружие.

В то же время, несмотря на чрезвычайную опасность, операторы Сил специальных операций отправились в эвакуационую миссию. Бойцы снова зашли в окопы к противнику, нанесли ему новые потери, добрались до своего товарища и забрали его тело.

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Поскольку был риск, что враг мог заминировать тело погибшего воина ССО, двое бойцов зацепили тело карабинами и сначала постепенно оттягивали его с вражеской позиции. Уже на безопасном расстоянии тело переложили на носилки и эвакуировали с поля боя.

Прямая речь: "Для нас честь забрать своих погибших побратимов. Никто не остается на поле боя".

Темы: ССОвойна
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