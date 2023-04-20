Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України - FT

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 12:22

Брюссель готує надзвичайні обмеження на імпорт українського зерна до п'яти країн-членів ЄС, піддавшись тиску з боку Польщі та Угорщини після того, як вони в односторонньому порядку заборонили імпорт для заспокоєння місцевих фермерів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times з посиланням на інформацію високопосадовців ЄС.

За даними видання, кроки, що обговорюються, заборонять імпорт зернової продукції до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини, що межують з Україною, а також до Болгарії, за винятком реекспорту до інших країн-членів ЄС або інших частин світу. Заборона діятиме до червня.

В Єврокомісії напередодні оголосили, що планують вжити "превентивних заходів" щодо української агропродукції, проте не навели конкретних кроків.

Комісія заявила, що вживатиме заходів лише в тому випадку, якщо уряди скасують свої поточні заборони, на що вони ще не погодилися. Для цього вона застосує рідко використовувані повноваження, які містяться в заході, що лібералізував торгівлю з Україною, і обмежить нові захисні заходи лише кількома країнами-членами, а не всім блоком.

Ці країни також отримають 100 млн євро з фондів ЄС для компенсації збитків фермерам.

Значна частина українського зерна, що надходило до ЄС, залишалася в сусідніх з Україною країнах і знижувала ціни на внутрішньому ринку. ЄС хоче продовжити воєнний режим торгівлі з Україною, коли його термін спливе у червні, але переглянута версія матиме сильніші положення, які дозволять ЄС швидше вживати заходів для "захисту" власного ринку в майбутньому.

ВІДЕО ДНЯ

Брюссель організує колони вантажівок, поїздів і барж для транспортування зерна до портів, звідки його можна буде відправити до країн, які цього потребують, сказав інший чиновник. Це також збільшить пропускну здатність річки Дунай.

Багато комерційних трейдерів відмовляються платити за цей транспорт, оскільки він коштує дорожче, ніж традиційна морська торгівля через Чорне море.

Залишається незрозумілим, як це буде фінансуватися і організовуватися. За словами європейського чиновника, Іспанія намагалася субсидувати потяг для перевезення зерна через континент, але набагато дешевше було імпортувати зерно з Латинської Америки.

Останніми днями Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українських сільгосптоварів, у Румунії лунають заклики до цього через шкоду для місцевих фермерів у зв’язку з нижчими цінами української продукції.

У вівторок Україна домовилась із Польщею про розблокування транзиту свого зерна.

Дивіться детально про те, чому дружня Польща вдарила по українському експорту та хто допоможе Україні.

Теми: Європазерно
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Я пожертвував $100 млн": Маск відповів Стівену Кінгу щодо допомоги Україні

Росіяни завдали групового авіаудару з чотирьох СУ-35 по Херсонщині

Гуменюк про інформацію щодо висадки ЗСУ на лівому березі: Наберіться терпіння

Данілов до "миротворців": Не садіть нас за стіл переговорів, дайте нам зброю

Українські сили висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW

Країни Балтії відповіли дипломату КНР, який засумнівався в суверенітеті пострадянських держав

Усі новини...
Європа
"Нова Пошта" призупинила відправку харчових продуктів до ЄС
Ryanair планує створити 30 маршрутів і кілька баз в Україні після завершення війни
Єврокомісія пропонує превентивні заходи до української агропродукції і 100 млн допомоги фермерам ЄС
Останні новини
15:27
У МОН розповіли про переваги 12-річної системи шкільної освіти
15:17
Міністр оборони Естонії: До початку українського контрнаступу може минути місяць
15:00
Коболєву продовжили запобіжний захід, Білгород-Дністровський порт продаватимуть: підсумки тижня для ДП
14:43
Росіяни можуть найближчим часом почати штурм Вугледара – Дмитрашківський
14:28
Франція та інші союзники евакуюють дипломатів із Судану після того, як це зробили США
14:10
Частка глобальних платежів, здійснених в юанях у березні, зросла до 2,26%
13:52
"Я пожертвував $100 млн": Маск відповів Стівену Кінгу щодо допомоги Україні
13:20
У Греції на пляжний бар наклали штраф у 33 млн євро
13:04
ЄС розглядає можливість заборони транзиту товарів через РФ – ЗМІ
12:47
Росіяни завдали групового авіаудару з чотирьох СУ-35 по Херсонщині
Усі новини...
Реклама: