ЄС готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України - FT

Брюссель готує надзвичайні обмеження на імпорт українського зерна до п'яти країн-членів ЄС, піддавшись тиску з боку Польщі та Угорщини після того, як вони в односторонньому порядку заборонили імпорт для заспокоєння місцевих фермерів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times з посиланням на інформацію високопосадовців ЄС.

За даними видання, кроки, що обговорюються, заборонять імпорт зернової продукції до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини, що межують з Україною, а також до Болгарії, за винятком реекспорту до інших країн-членів ЄС або інших частин світу. Заборона діятиме до червня.

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В Єврокомісії напередодні оголосили, що планують вжити "превентивних заходів" щодо української агропродукції, проте не навели конкретних кроків.

Комісія заявила, що вживатиме заходів лише в тому випадку, якщо уряди скасують свої поточні заборони, на що вони ще не погодилися. Для цього вона застосує рідко використовувані повноваження, які містяться в заході, що лібералізував торгівлю з Україною, і обмежить нові захисні заходи лише кількома країнами-членами, а не всім блоком.

Ці країни також отримають 100 млн євро з фондів ЄС для компенсації збитків фермерам.

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Значна частина українського зерна, що надходило до ЄС, залишалася в сусідніх з Україною країнах і знижувала ціни на внутрішньому ринку. ЄС хоче продовжити воєнний режим торгівлі з Україною, коли його термін спливе у червні, але переглянута версія матиме сильніші положення, які дозволять ЄС швидше вживати заходів для "захисту" власного ринку в майбутньому.

Брюссель організує колони вантажівок, поїздів і барж для транспортування зерна до портів, звідки його можна буде відправити до країн, які цього потребують, сказав інший чиновник. Це також збільшить пропускну здатність річки Дунай.

Багато комерційних трейдерів відмовляються платити за цей транспорт, оскільки він коштує дорожче, ніж традиційна морська торгівля через Чорне море.

Залишається незрозумілим, як це буде фінансуватися і організовуватися. За словами європейського чиновника, Іспанія намагалася субсидувати потяг для перевезення зерна через континент, але набагато дешевше було імпортувати зерно з Латинської Америки.

Останніми днями Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українських сільгосптоварів, у Румунії лунають заклики до цього через шкоду для місцевих фермерів у зв’язку з нижчими цінами української продукції.

У вівторок Україна домовилась із Польщею про розблокування транзиту свого зерна.

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