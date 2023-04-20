Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины – FT

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 12:22

Брюссель готовит чрезвычайные ограничения на импорт украинского зерна в пять стран-членов ЕС, поддавшись давлению со стороны Польши и Венгрии после того, как они в одностороннем порядке запретили импорт для успокоения местных фермеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times со ссылкой на информацию высокопоставленных чиновников ЕС.

По данным издания, обсуждаемые шаги запретят импорт зерновой продукции в Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию, граничащие с Украиной, а также в Болгарию, за исключением реэкспорта в другие страны-члены ЕС или другие части мира. Запрет будет действовать до июня.

В Еврокомиссии накануне объявили, что планируют принять "превентивные меры" в отношении украинской агропродукции, однако не привели конкретных шагов.

Комиссия заявила, что будет принимать меры только в том случае, если национальные правительства отменят свои текущие запреты, на что они еще не согласились. Для этого она применит редко используемые полномочия, которые содержатся в документе, либерализовавшем торговлю с Украиной, и ограничит новые защитные меры лишь несколькими странами-членами, а не всем блоком.

Эти страны также получат 100 млн евро из фондов ЕС для компенсации убытков фермерам.

Значительная часть украинского зерна, поступавшего в ЕС, оставалась в соседних с Украиной странах и снижала цены на внутреннем рынке. ЕС хочет продлить военный режим торговли с Украиной, когда его срок истечет в июне, но пересмотренная версия будет иметь более сильные положения, которые позволят ЕС быстрее принимать меры для "защиты" собственного рынка в будущем.

ВИДЕО ДНЯ

Брюссель организует колонны грузовиков, поездов и барж для транспортировки зерна в порты, откуда его можно будет отправить в страны, которые в этом нуждаются, сказал другой чиновник. Это также увеличит пропускную способность реки Дунай.

Многие коммерческие трейдеры отказываются платить за этот транспорт, поскольку он стоит дороже, чем традиционная морская торговля через Черное море.

Остается непонятным, как это будет финансироваться и организовываться. По словам европейского чиновника, Испания пыталась субсидировать поезд для перевозки зерна через континент, но гораздо дешевле было импортировать зерно из Латинской Америки.

В последние дни Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров, в Румынии звучат призывы к этому из-за вреда для местных фермеров в связи с более низкими ценами украинской продукции.

Во вторник Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своего зерна.

Смотрите подробно о том, почему дружественная Польша ударила по украинскому экспорту и кто поможет Украине.

Темы: Европазерно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Я пожертвовал $100 млн": Маск ответил Стивену Кингу относительно помощи Украине

Россияне нанесли групповой авиаудар из четырех СУ-35 по Херсонской области

Гуменюк об информации о высадке ВСУ на левом берегу: Наберитесь терпения

Данилов к "миротворцам": Не сажайте нас за стол переговоров, дайте нам оружие

Украинские силы высадились на левом берегу Херсонщины – ISW

Страны Балтии ответили дипломату КНР, который усомнился в суверенитете постсоветских государств

Все новости...
Европа
"Нова Пошта" приостановила отправку пищевых продуктов в ЕС
Ryanair планирует создать 30 маршрутов и несколько баз в Украине после завершения войны
Еврокомиссия предлагает превентивные меры к украинской агропродукции и 100 млн помощи фермерам ЕС
Последние новости
15:41
фотоВ Харькове произошел взрыв на АЗС, полиция расследует диверсию
15:32
Производитель MacBook для Apple построит новый завод во Вьетнаме
15:27
В МОН рассказали о преимуществах 12-летней системы школьного образования
15:17
Министр обороны Эстонии: до начала украинского контрнаступления может пройти месяц
15:00
Коболеву продлили меру пресечения, Белгород-Днестровский порт будут продавать: итоги недели для ГП
14:43
Россияне могут в ближайшее время начать штурмовать Угледар – Дмитрашковский
14:28
Франция и союзники эвакуируют дипломатов из Судана после того, как это сделали США
14:10
Доля глобальных платежей, осуществленных в юанях в марте, выросла до 2,26%
13:52
"Я пожертвовал $100 млн": Маск ответил Стивену Кингу относительно помощи Украине
13:20
В Греции на пляжный бар наложили штраф в 33 млн евро
Все новости...
Реклама: