ЕС готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины – FT

Брюссель готовит чрезвычайные ограничения на импорт украинского зерна в пять стран-членов ЕС, поддавшись давлению со стороны Польши и Венгрии после того, как они в одностороннем порядке запретили импорт для успокоения местных фермеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times со ссылкой на информацию высокопоставленных чиновников ЕС.

По данным издания, обсуждаемые шаги запретят импорт зерновой продукции в Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию, граничащие с Украиной, а также в Болгарию, за исключением реэкспорта в другие страны-члены ЕС или другие части мира. Запрет будет действовать до июня.

В Еврокомиссии накануне объявили, что планируют принять "превентивные меры" в отношении украинской агропродукции, однако не привели конкретных шагов.

Комиссия заявила, что будет принимать меры только в том случае, если национальные правительства отменят свои текущие запреты, на что они еще не согласились. Для этого она применит редко используемые полномочия, которые содержатся в документе, либерализовавшем торговлю с Украиной, и ограничит новые защитные меры лишь несколькими странами-членами, а не всем блоком.

Эти страны также получат 100 млн евро из фондов ЕС для компенсации убытков фермерам.

Значительная часть украинского зерна, поступавшего в ЕС, оставалась в соседних с Украиной странах и снижала цены на внутреннем рынке. ЕС хочет продлить военный режим торговли с Украиной, когда его срок истечет в июне, но пересмотренная версия будет иметь более сильные положения, которые позволят ЕС быстрее принимать меры для "защиты" собственного рынка в будущем.

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Брюссель организует колонны грузовиков, поездов и барж для транспортировки зерна в порты, откуда его можно будет отправить в страны, которые в этом нуждаются, сказал другой чиновник. Это также увеличит пропускную способность реки Дунай.

Многие коммерческие трейдеры отказываются платить за этот транспорт, поскольку он стоит дороже, чем традиционная морская торговля через Черное море.

Остается непонятным, как это будет финансироваться и организовываться. По словам европейского чиновника, Испания пыталась субсидировать поезд для перевозки зерна через континент, но гораздо дешевле было импортировать зерно из Латинской Америки.

В последние дни Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров, в Румынии звучат призывы к этому из-за вреда для местных фермеров в связи с более низкими ценами украинской продукции.

Во вторник Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своего зерна.

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