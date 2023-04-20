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Після дощів у четвер синоптики обіцяють потепління

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 квітня 2023, 12:34
Після дощів у четвер синоптики обіцяють потепління
фото УП

Погода найближчими днями в Україні буде дощовою, після похолодання, у п'ятницю очікується потепління.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Помірний дощ очікується в південних, центральних і східних областях України в п'ятницю 21 квітня, на півдні країни подекуди з грозами, на решті території - місцями невеликий дощ.

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Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 10-15°, на Закарпатті до 19°.

На високогір'ї Карпат очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві 21 квітня вночі без опадів, удень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 12-14°.

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У суботу в південній частині та східних областях України пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території місцями невеликий дощ, лише вночі в західних областях без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у південній частині країни до 10°; вдень 12-17°, у східних областях 9-14°, на Закарпатті до 20°.

На високогір'ї Карпат вдень невеликий дощ; температура вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

У столиці в суботу місцями невеликий дощ, вітер північний, 5-10 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.

Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві від початку метеорологічних спостережень у день 21 квітня найвища температура була +27,9° у 1950 р., найнижча вночі -3,9°С у 1893 р.

Теми: погода
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