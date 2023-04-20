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После дождей в четверг синоптики обещают потепление

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 12:34
После дождей в четверг синоптики обещают потепление
фото УП

Погода в ближайшие дни в Украине будет дождливой, после похолодания, в пятницу ожидается потепление.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Умеренный дождь ожидается в южных, центральных и восточных областях Украины в пятницу 21 апреля, на юге страны местами с грозами, на остальной территории - местами небольшой дождь.

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Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 10-15°, в Закарпатье до 19°.

На высокогорье Карпат ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве 21 апреля ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 12-14°.

В субботу в южной части и восточных областях Украины пройдут кратковременные дожди, иногда с грозами, на остальной территории местами небольшой дождь, лишь ночью в западных областях без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в южной части страны до 10°; днем 12-17°, в восточных областях 9-14°, и Закарпатье до 20°.

На высокогорье Карпат днем небольшой дождь; температура ночью около 0°, днем 5-10° тепла.

В столице в субботу местами небольшой дождь, ветер северный, 5-10 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16°.

Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, в Киеве с начала метеорологических наблюдений в день 21 апреля самая высокая температура была +27,9° в 1950г., в самая низкая ночью -3,9°С в 1893г.

Темы: погода
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