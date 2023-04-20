Мешканка Херсона виступила у Конгресі США і розповіла про воєнні злочини РФ

На засіданні комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США виступила 57-річна українка з Херсона, яка розповіла про воєнні злочини РФ.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Жінка на ім'я Любов розповіла, що російські військові били її, погрожували зґвалтуванням і змушували копати собі могилу.

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Також на слуханнях виступив 16-річний українець Роман, якого силою вивезли до Росії, там помістили в сім'ю і намагалися перевиховати.

На прохання самих українців комітет не розголошував їхні прізвища.

Генпрокурор України Андрій Костін, який також був присутній на слуханнях, повідомив, що Офіс генпрокурора зареєстрував близько 80 тисяч випадків потенційних воєнних злочинів, і на сьогодні українські суди винесли вирок щодо 31 росіянина за воєнні злочини.

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"Це більше ніж воєнні злочини. Це більше ніж злочини проти людяності. Те, що ми спостерігаємо в Україні, є геноцидом", – заявив у своєму вступному слові голова комітету Майкл Маккол.

Нагадаємо, 17 квітня генеральний прокурор США Меррік Гарленд анонсував призначення прокурора до міжнародного центру розслідування агресії Росії та юридичного радника в посольство в Україні для допомоги українській владі.

Крім того, за підтримки Євроюсту було створено Спільну слідчу групу для збору доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних в Україні. До складу Спільної слідчої групи входять Міжнародний кримінальний суд, Україна, а також Литва, Польща, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія та Естонія.

А до початку літа 2023 року в Гаазі має почати роботу Міжнародний центр переслідування за злочин агресії проти України, який об'єднає прокурорів для підготовки майбутніх справ до судового процесу переслідування злочину агресії проти України.

Детальніше про те, як мають переслідувати РФ за злочин агресії в відеоінтерв'ю ЄвроПравді розповів головний представник України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ, Антон Кориневич.