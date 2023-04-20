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Жительница Херсона выступила в Конгрессе США и рассказала о военных преступлениях РФ

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 12:45
Жительница Херсона выступила в Конгрессе США и рассказала о военных преступлениях РФ
Фото с сайта ЕП

На заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США выступила 57-летняя украинка из Херсона, которая рассказала о военных преступлениях РФ.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Женщина по имени Любовь рассказала, что российские военные били ее, угрожали изнасилованием и заставляли копать себе могилу.

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Также на слушаниях выступил 16-летний украинец Роман, которого силой вывезли в Россию, там поместили в семью и пытались перевоспитать.

По просьбе самих украинцев комитет не разглашал их фамилии.

Генпрокурор Украины Андрей Костин, который также присутствовал на слушаниях, сообщил, что Офис генпрокурора зарегистрировал около 80 тысяч случаев потенциальных военных преступлений, и на сегодня украинские суды вынесли приговор в отношении 31 россиянина за военные преступления.

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"Это больше чем военные преступления. Это больше чем преступления против человечности. То, что мы наблюдаем в Украине, является геноцидом", – заявил в своем вступительном слове председатель комитета Майкл Маккол.

Напомним, 17 апреля генеральный прокурор США Меррик Гарленд анонсировал назначение прокурора в международный центр расследования агрессии России и юридического советника в посольство в Украине для помощи украинской власти.

Кроме того, при поддержке Евроюста была создана Совместная следственная группа для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, совершенных в Украине. В состав Совместной следственной группы входят Международный уголовный суд, Украина, а также Литва, Польша, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния и Эстония.

А к началу лета 2023 года в Гааге должен начать работу Международный центр преследования за преступление агрессии против Украины, который объединит прокуроров для подготовки будущих дел к судебному процессу преследования преступления агрессии против Украины.

Подробнее о том, как должны преследовать РФ за преступление агрессии в видеоинтервью ЕвроПравде рассказал главный представитель Украины в вопросах, касающихся международного юридического преследования РФ, Антон Кориневич.

Темы: ХерсонСШАРосcиявойна
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