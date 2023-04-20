СБУ спіймала "чиновницю" окупантів, яка втекла до Києва як переселенка

СБУ викрила ексспівробітницю "міграційної служби" бойовиків Донеччини, яка втекла до Києва як переселенка та намагалися виїхати за кордон.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України, пресслужба Нацполіції, пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: За інформацією слідства, жителька Донеччини у вересні 2014 року добровільно вступила до лав створеної агресором так званої "Міграційної служби МВС ДНР". Там її призначили "старшим інспектором відділу адресно-довідкової роботи".

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На цій "посаді"вона виконувала вказівки місцевих гауляйтерів щодо придушення руху опору в регіоні.

Зокрема, поплічниця ворога збирала інформацію від "районних паспортних відділів" окупованого Донецька про установчі дані місцевих жителів.

Потім отримані відомості узагальнювала в єдину адресну базу, яку бойовики використовували для незаконних затримань мешканців міста.

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Також вона вела облік так званих "сторожових карток", де зберігалася інформація про українських патріотів, яких розшукують каральні органи "ДНР".

Прокуратура повідомляє, що у 2017 році її звільнили зі вказаної посади.

На початку повномасштабного вторгнення 55-річна жінка переїхала до Києва під виглядом переселенки зі сходу. Вона оселилася в орендованій квартирі та почала оформлювати документи для виїзду за кордон. При цьому вона не повідомила органи державної влади України про свою співпрацю з окупантами.

Її викрили під час оформлення документів ВПО. Під час обшуку виявлено "трудову книжку", яка свідчить про її перебування у складі окупаційних органів.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Їй загрожує до 8 років тюрми.

Свою провину вона визнала у повному обсязі.