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СБУ поймала "чиновницу" оккупантов, которая сбежала в Киев как переселенка

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 12:53
СБУ поймала чиновницу оккупантов, которая сбежала в Киев как переселенка
Фото: СБУ

СБУ разоблачила экс-сотрудницу "миграционной службы ДНР", которая сбежала из Донецкой области в столицу как переселенка и пыталась выехать за границу.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины, пресс-служба Нацполиции, пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: По информации следствия, жительница Донецкой области в сентябре 2014 года добровольно вступила в ряды созданной агрессором так называемой "Миграционной службы МВД ДНР". Там ее назначили "старшим инспектором отдела адресно-справочной работы".

На этой "должности" она выполняла указания местных гауляйтеров по подавлению движения сопротивления в регионе.

В частности, приспешница врага собирала информацию от "районных паспортных отделов" оккупированного Донецка об учредительных данных местных жителей.

Затем полученные сведения обобщала в единую адресную базу, которую боевики использовали для незаконных задержаний жителей города.

Также она вела учет так называемых "сторожевых карточек", где хранилась информация об украинских патриотах, которых разыскивают карательные органы "ДНР".

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Прокуратура сообщает, что в 2017 году ее уволили с указанной должности. 

В начале полномасштабного вторжения 55-летняя женщина переехала в Киев под видом переселенки с востока. Она поселилась в съемной квартире и начала оформлять документы для выезда за границу. При этом она не сообщила органам государственной власти Украины о своем сотрудничестве с оккупантами.

 

Ее разоблачили во время оформления документов ВПЛ. Во время обыска обнаружена "трудовая книжка", которая свидетельствует о ее пребывании в составе оккупационных органов. 

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).  Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Свою вину она признала в полном объеме. 

 

Темы: СБУКиевДонецкая областьбеженцы
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