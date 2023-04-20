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У гідрокостюмах через річку: ДБР викрила схему втечі ухилянтів з України в Молдову

Альона Мазуренко Четвер, 20 квітня 2023, 12:58
У гідрокостюмах через річку: ДБР викрила схему втечі ухилянтів з України в Молдову
фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило канал незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку – тікали в Молдову вбрід через одну з місцевих річок.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Організатор схеми – мешканець Харківської області. Він ще минулого року втік від мобілізації, нелегально перетнувши кордон. Після втечі спритник вирішив заробляти гроші на таких ухилянтах, як і він сам.

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Для того, аби "бізнес-план" спрацював, долучив до схеми трьох своїх знайомих, які залишились в Україні. Один з них – співробітник Держпродспоживслужби, інші двоє – цивільні.

Маршрут, який розробили ділки, пролягав поза пунктами митного пропуску в південно-західних областях України. Після того, як "клієнтів" доставляли до точки перетину кордону з Молдовою, вони вбрід переходили одну з місцевих річок. Для цього їм видавали гідрокостюми. На молдавському боці їх зустрічав організатор".

Деталі: Вартість послуги складала – 5 тисячі доларів.

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Наразі 3 фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 332 КК України). Двоє з них перебувають під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років.

Організатору ж схеми, який ховається за кордоном, про підозру повідомлено заочно за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Раніше ДБР повідомило про підозру правоохоронцю, який також організував схему незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

Теми: МолдоваДБРкордонУкраїна
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