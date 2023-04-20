Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У гідрокостюмах через річку: ДБР викрила схему втечі ухилянтів з України в Молдову

Альона Мазуренко Четвер, 20 квітня 2023, 12:58
У гідрокостюмах через річку: ДБР викрила схему втечі ухилянтів з України в Молдову
фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило канал незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку – тікали в Молдову вбрід через одну з місцевих річок.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Організатор схеми – мешканець Харківської області. Він ще минулого року втік від мобілізації, нелегально перетнувши кордон. Після втечі спритник вирішив заробляти гроші на таких ухилянтах, як і він сам.

Для того, аби "бізнес-план" спрацював, долучив до схеми трьох своїх знайомих, які залишились в Україні. Один з них – співробітник Держпродспоживслужби, інші двоє – цивільні.

Маршрут, який розробили ділки, пролягав поза пунктами митного пропуску в південно-західних областях України. Після того, як "клієнтів" доставляли до точки перетину кордону з Молдовою, вони вбрід переходили одну з місцевих річок. Для цього їм видавали гідрокостюми. На молдавському боці їх зустрічав організатор".

Деталі: Вартість послуги складала – 5 тисячі доларів.

 

Наразі 3 фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 332 КК України). Двоє з них перебувають під вартою.

ВІДЕО ДНЯ

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років.

Організатору ж схеми, який ховається за кордоном, про підозру повідомлено заочно за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Раніше ДБР повідомило про підозру правоохоронцю, який також організував схему незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

Теми: МолдоваДБРкордонУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Молдова
Молдова виганяє працівника посольства РФ після приїзду президента Татарстану
Прем’єр Молдови про приїзд глави Татарстану: Агресорам нема чого тут шукати
МЗС Молдови викликало посла РФ через скандальний приїзд президента Татарстану
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: