В гидрокостюмах через реку: ГБР разоблачила схему побега уклонистов из Украины в Молдову

Государственное бюро расследований разоблачило канал незаконной переправки через границу мужчин призывного возраста – убегали в Молдову вброд через одну из местных рек.

Источник: ГБР

Дословно: "Организатор схемы – житель Харьковской области. Он еще в прошлом году сбежал от мобилизации, нелегально пересекая границу. После побега ловкач решил зарабатывать деньги на таких уклонистах, как и он сам.

Для того, чтобы "бизнес-план" сработал, приобщил к схеме трех своих знакомых, которые остались в Украине. Один из них - сотрудник Госпродпотребслужбы, двое других - гражданские.

Маршрут, который разработали дельцы, пролегал вне пунктов таможенного пропуска в юго-западных областях Украины. После того, как "клиентов" доставляли к точке пересечения границы с Молдовой, они вброд переходили одну из местных рек. Для этого им выдавали гидрокостюмы. На молдавской стороне их встречал организатор".

Детали: Стоимость услуги составляла - 5 тысяч долларов.

Сейчас 3 фигурантам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенного по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Двое из них находятся под стражей.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Организатору же схемы, который скрывается за границей, о подозрении сообщено заочно по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями, совершенные по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Ранее ГБР сообщило о подозрении правоохранителю, который также организовал схему незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины.