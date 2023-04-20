Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В гидрокостюмах через реку: ГБР разоблачила схему побега уклонистов из Украины в Молдову

Алена МазуренкоЧетверг, 20 апреля 2023, 12:58
В гидрокостюмах через реку: ГБР разоблачила схему побега уклонистов из Украины в Молдову
фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило канал незаконной переправки через границу мужчин призывного возраста – убегали в Молдову вброд через одну из местных рек.

Источник: ГБР

Дословно: "Организатор схемы – житель Харьковской области. Он еще в прошлом году сбежал от мобилизации, нелегально пересекая границу. После побега ловкач решил зарабатывать деньги на таких уклонистах, как и он сам.

Реклама:

Для того, чтобы "бизнес-план" сработал, приобщил к схеме трех своих знакомых, которые остались в Украине. Один из них - сотрудник Госпродпотребслужбы, двое других - гражданские.

Маршрут, который разработали дельцы, пролегал вне пунктов таможенного пропуска в юго-западных областях Украины. После того, как "клиентов" доставляли к точке пересечения границы с Молдовой, они вброд переходили одну из местных рек. Для этого им выдавали гидрокостюмы. На молдавской стороне их встречал организатор".

Детали: Стоимость услуги составляла - 5 тысяч долларов.

ВИДЕО ДНЯ
 

Сейчас 3 фигурантам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенного по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Двое из них находятся под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Организатору же схемы, который скрывается за границей, о подозрении сообщено заочно по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями, совершенные по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Ранее ГБР сообщило о подозрении правоохранителю, который также организовал схему незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины.

Темы: МолдоваГБРграницаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Молдова
Блинкен поблагодарил Молдову за поддержку Украины
У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил
Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: