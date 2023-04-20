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Латвія планує оголосити 9 травня днем пам'яті загиблих в Україні другий рік поспіль

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 13:46

Латвія, яка торік оголошувала 9 травня днем пам'яті загиблих у результаті російської війни в Україні, планує зробити це і цьогоріч.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Delfi.

Сейм Латвії у четвер передав на розгляд відповідним комісіям законопроєкт "Про встановлення дня пам'яті загиблих і постраждалих в Україні", який передбачає оголосити 9 травня 2023 року днем пам'яті жертв війни в Україні.  

Цього дня по всій країні мають вивісити латвійські прапори в жалобному оформленні. Крім того, будуть діяти деякі обмеження.

Водночас на вежі Ризького замку, головній будівлі Сейму і Кабінету міністрів Латвії піднімуть також український прапор у жалобному оформленні.

Закон передбачає, що в день пам'яті державні та муніципальні органи не організовуватимуть масові розваги, святкові заходи, а також не видаватимуть дозволи на публічні заходи цього дня.

Також самоврядуванням дозволять ухвалювати рішення про заборону мітингів, маршів або пікетів – за винятком тих, які відповідають характеру дня пам'яті.

ВІДЕО ДНЯ

9 травня у Латвії оголошували днем пам'яті загиблих в Україні і в 2022 році. Тоді теж діяли обмеження на проведення заходів і заборона на використання піротехніки.

Між тим поліція Естонії попередила, що жорстко реагуватиме на символи агресії та пропаганду війни 9 травня.

Теми: Латвія9 травнявійнажертви
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