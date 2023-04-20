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Латвия планирует объявить 9 мая днем памяти погибших в Украине второй год подряд

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 13:46

Латвия, которая в прошлом году объявляла 9 мая днем памяти погибших в результате российской войны в Украине, планирует сделать это и в этом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Delfi.

Сейм Латвии в четверг передал на рассмотрение соответствующим комиссиям законопроект "Об установлении дня памяти погибших и пострадавших в Украине", который предусматривает объявить 9 мая 2023 года днем памяти жертв войны в Украине. 

В этот день по всей стране должны вывесить латвийские флаги в траурном оформлении. Кроме того, будут действовать некоторые ограничения.

В то же время на башне Рижского замка, главном здании Сейма и Кабинета министров Латвии поднимут также украинский флаг в траурном оформлении.

Закон предусматривает, что в день памяти государственные и муниципальные органы не будут организовывать массовые развлечения, праздничные мероприятия, а также не будут выдавать разрешения на публичные мероприятия в этот день.

Также самоуправлениям позволят принимать решения о запрете митингов, маршей или пикетов – за исключением тех, которые соответствуют характеру дня памяти.

ВИДЕО ДНЯ

9 мая в Латвии объявляли днем памяти погибших в Украине и в 2022 году. Тогда тоже действовали ограничения на проведение мероприятий и запрет на использование пиротехники.

Между тем полиция Эстонии предупредила, что будет жестко реагировать на символы агрессии и пропаганду войны 9 мая.

Темы: Латвия9 маявойнажертвы
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