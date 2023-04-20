Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Латвия планирует объявить 9 мая днем памяти погибших в Украине второй год подряд

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 13:46

Латвия, которая в прошлом году объявляла 9 мая днем памяти погибших в результате российской войны в Украине, планирует сделать это и в этом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Delfi.

Сейм Латвии в четверг передал на рассмотрение соответствующим комиссиям законопроект "Об установлении дня памяти погибших и пострадавших в Украине", который предусматривает объявить 9 мая 2023 года днем памяти жертв войны в Украине. 

Реклама:

В этот день по всей стране должны вывесить латвийские флаги в траурном оформлении. Кроме того, будут действовать некоторые ограничения.

В то же время на башне Рижского замка, главном здании Сейма и Кабинета министров Латвии поднимут также украинский флаг в траурном оформлении.

Закон предусматривает, что в день памяти государственные и муниципальные органы не будут организовывать массовые развлечения, праздничные мероприятия, а также не будут выдавать разрешения на публичные мероприятия в этот день.

ВИДЕО ДНЯ

Также самоуправлениям позволят принимать решения о запрете митингов, маршей или пикетов – за исключением тех, которые соответствуют характеру дня памяти.

9 мая в Латвии объявляли днем памяти погибших в Украине и в 2022 году. Тогда тоже действовали ограничения на проведение мероприятий и запрет на использование пиротехники.

Между тем полиция Эстонии предупредила, что будет жестко реагировать на символы агрессии и пропаганду войны 9 мая.

Темы: Латвия9 маявойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Латвия
Россияне пытаются вербовать украинских беженцев при пересечении границы - спецслужбы Латвии
Четырех граждан Латвии заподозрили в работе на российскую ФСБ
Президент Латвии готовится официально объявить кандидатуру нового премьера
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: