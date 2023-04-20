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У ДСНС розповіли, коли буде пік водопілля на Десні

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 20 квітня 2023, 14:37

Максимальний рівень водопілля на Десні очікується 20-22 квітня, на Київщині збережуться часткові підтоплення.

Джерело: пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Упродовж 20-22 квітня очікується проходження максимального рівня водопілля на Десні біля села Макошине висотою 740-750 см над нулем поста". 

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Деталі: Очікується подальше затоплення заплави, територій ряду сіл та порушення транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області, а також початкове затоплення присадибних ділянок та можливо окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області. Рівень небезпеки  – "помаранчевий".

У ДСНС також повідомили, що 20-21 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на Дніпрі у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

Теми: водапогодаДСНС
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