У ДСНС розповіли, коли буде пік водопілля на Десні

Максимальний рівень водопілля на Десні очікується 20-22 квітня, на Київщині збережуться часткові підтоплення.

Джерело: пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Упродовж 20-22 квітня очікується проходження максимального рівня водопілля на Десні біля села Макошине висотою 740-750 см над нулем поста".

Реклама:

Деталі: Очікується подальше затоплення заплави, територій ряду сіл та порушення транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області, а також початкове затоплення присадибних ділянок та можливо окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області. Рівень небезпеки – "помаранчевий".

У ДСНС також повідомили, що 20-21 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на Дніпрі у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).