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В ГСЧС рассказали, когда будет пик половодья на Десне

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 14:37

Максимальный уровень половодья на Десне ожидается 20-22 апреля, в Киевской области сохранятся частичные подтопления.

Источник: пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В течение 20-22 апреля ожидается прохождение максимального уровня половодья на Десне возле села Макошино высотой 740-750 см над нулем поста". 

Детали: Ожидается дальнейшее затопление поймы, территорий ряда сел и нарушение транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области, а также начальное затопление приусадебных участков и возможно отдельных домов в Корюковском районе Черниговской области. Уровень опасности - "оранжевый".

В ГСЧС также сообщили, что 20-21 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на Днепре в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет удерживаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов (II уровень опасности - оранжевый).

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Темы: водапогодаГСЧС
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